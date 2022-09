Nevrijeme probleme stvara i na Banovini. Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić provjerila je kakva je situacija na terenu.

Reporterka Dnevnika Nove TV izvijestila je kako u Petrinji kiša i dalje pada i i izaziva probleme - zatvorene su neke ceste, a u kontejnerskom naselju, u kojem žive ljudi koji čekaju obnovu svojih domova nakon potresa, devet kontejnera prokišnjava.

Ćorić je razgovarala sa Brankom Marjanović koja živi u jednom od njih.

"Probudila sam se i plivala sam", kazala je Marjanović koja je odmah zvala pomoć, ali kaže da su joj savjetovali da stavi krpe.

"Ne znam više šta da radim", kaže Marjanović, a istu borbu vodi i gospođa Đurđa Vujić Mrazovac.

"Dva dana čistim vodu i spavam pod kišom. Kiša mi pada nad krevetom. Dvaput su mi lijepili po istome tome, ali nije pomoglo. Treći put mi je moj prijatelj zalijepio, vidjet ćemo ako kiša bude ponovno padala", kazala je Vujić Mrazovac koja ne može otići u drugi smještaj dok se ovaj problem ne riješi.

"Kupim vodu stalno, premijestila sam krevet i pobrisala ovu stranu. To smrdi", kazala je gospođa i dodala: "Nismo se nikome obratili kad nitko ne dolazi, ja ne mogu nikamo ići, niti me tko obilazi", kazala je Vujić Mrazovac i ističe da posljednja dva dana samo skuplja vodu. Kazala je da su bili majstori, no oni su kazali da ne mogu pomoći s vodom i da za to moraju doći "pravi majstori".

"Prvu noć kad sam spavala sam mislila da sam se upišala, a kad ono ujutro vidim da je cijeli krevet mokar. Onda sam ustanovila da kiša pada. Onda je došao majstor i popravio, ali to nije dugo trajalo. Već dva dana pada kiša i pada mi unutra. Pada mi ispod vrata u kupaoni. Samo skupljam vodu. Sve ručnike upotrebljavam za brisanje", kazala je gospođa.

