Državna statistika kaže kako je svaki četvrti stanovnik Hrvatske vlasnik psa, a taj broj stalno raste. Uz kućnog ljubimca ide i njega, prehrana, zdravlje, zabava. Milijuni koje su vlasnici pasa spremni potrošiti i ne pitajući za cijenu. O podacima koliko troše dovoljno je samo reći da uvozimo hranu za pse i mačke u vrijednosti od pola milijuna kuna.

T-Rex, Tessa, Vini, Tasha i Pax dio su ekipe o kojima Saša skrbi.

Saša Španović, vlasnica tvrtke za čuvanje i šetanje kućnih ljubimaca, kaže: "Trenutačno u hotelu imamo 15 pasa, od toga njih par dolazi svaki dan u vrtić dok su vlasnici na poslu, a imamo oko stotinjak pasa i mačaka koje svaki dan obilazimo i šećemo."

Najviše se traže šetnja, ali i 24-satno čuvanje ljubimaca kada su im vlasnici na putovanju.

"Recimo, tjedan dana košta nekih tisuću kuna, dvije tisuće kuna, ovisno o usluzi", dodaje Španović.

Sašin biznis ovih dana cvjeta, termini se bukiraju već početkom godine, a popunjeni su do kraja rujna.

Rujan za Martinu znači rast u njezinom poslu, uređivanju pseće dlake.

"Najviše je trenutno zapravo potražnja za kupanjem pasa jer ljudi vode pse na rijeke, jezera i slično.Treba ih oprati malo kad dođu doma da im nisu takvi blatni i smrdljivi", rekla je Martina Zuccon, vlasnica salona za šišanje i uređivanja pasa.

Cijene šišanja, četkanja, uređivanja ovise o vrsti dlake i veličini psa. Kreću se između 150 i 600 kuna.

U jednoj veterinarskoj ambulanti liječi se oko pet tisuća životinja, od toga je većina pasa i mačaka. Najčešći zahvat je kastracija, koja se u prosjeku plaća do 1600 kuna. Sve je češća praksa i zdravstveno osiguranje pasa.

"Mogućnosti dijagnostike liječenja su se izjednačile s humanom medicinom, ali su se i troškovi podigli onda na taj nivo, tako da mislim da je osiguranje neophodno", rekao je Branimir Rebselj, vlasnik veterinarske ambulante.

Neophodne su i trgovine pseće hrane, a vlasnici je mogu platiti i do 900 kuna, ovisno o brandu i potrebama ljubimaca.

Marina Habazin, veterinarka u trgovini za kućne ljubimce, veli: "Više ljubimaca je udomljeno tijekom korone, tako da se povećala i potražnja hrane za kućne ljubimce."

Tu su i igračke, povodci, poslastice. Na pitanje zna li koliko mjesečno izdvaja za svojeg psa, Silvija iz Zagreba kroz smijeh odgovara: "Ha čujte, teško je reći." Njena sugrađanka Iva pak veli: "Pa nekad dođe i preko tisuću kuna mjesečno. Ljubav je ljubav. To je kao da dijete imate doma", rekla je Iva iz Zagreba.



A baš kao i kad su djeca u pitanju, za novac se ne pita.

Podaci o mikročipiranju kućnih ljubimaca u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je obvezno mikročipirati jedino pse, kako bi se spriječilo njihovo napuštanje. To je zakonska obveza posljednjih 17 godina.

U Hrvatskoj je ukupno do danas mikročipirano 1.069.440 pasa. S druge strane, mikročipiranih mačaka ima znatno manje: 31.386, no važno je reći da njih nije obvezno mikročipirati, tako da ova brojka pokazuje one mačke koje su vlasnici dobrovoljno označili.

Još jedan zanimljiv podatak je da Hrvati za kućne ljubimce drže i pitome vretice, odnosno afričke tvorove. U središnjem upisniku evidentirano ih je 297. Ni njih zakonski ne treba mikročipirati, pa postoji mogućnost da je njihov broj i veći.

