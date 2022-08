Zagrebačka policija dočekala je pjevačicu Severinu Vučković na zagrebačkom aerodromu oko podneva, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Pjevačicu Severinu Vučković policija je dočekala u utorak oko podne u Zagrebu u zdračnoj luci. Učinili su to na zahtjev splitskih kolega, zbog kriminalističkog istraživanja. Povod svemu je obiteljska svađa u splitskom domu njene majke.

Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica je navodno fizički nasrnula na nju i to pred njihovom majkom. To se dogodilo u noćnim satima, jedan sat poslije ponoći, kada se iz stana čula buka. Njih dvije su se navodno fizički sukobile u stanu, prenosi Jutarnji list.

Pogledajte što Seve radi dok se njezini bivši zajedno zabavljaju: "Draga ženo, nikad ne razočaraš!"

Na osnovu prijave policiji, splitski su plavci raspisali potragu za pjevačicom, na temelju koje je Severina s odmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, dočekana na zagrebačkom aerodromu.

Na putu do policijske postaje po mjestu stanovanja, obratila se za pomoć svom odvjetniku Mati Matiću, ne ulazeći u detalje zbog kojih se našla opet pod "povećalom".

Severinin odvjetnik Matić rekao je za DNEVNIK.hr da pjevačica nije bila uhićena, već da ju je policija dočekala na zagrebačkom aerodromu s namjerom da ju ispitaju u postaji. "No, nazvala me nakon 20 minuta i rekla da ju nisu ispitali. Očito će ići u redovnu proceduru, to je neki sukob sa sestrom", rekao je.

Severina je u popodnevnim satima bila u sjedištu krim-policije u Heinzelovoj, a s njom je ondje bila i njezina odvjetnica Jasminka Biloš.