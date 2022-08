Majka Severine Vučković Ana Vučković oglasila se o incidentu koji je izbio između Severine i njene supruge Marijane Popović.

Medijima je odjeknula vijest kako je policija privela Severinu na zagrebačkom aerodromu oko podneva nakon što su od splitske policije dobili zahtjev za njezinim privođenjem.

Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica je navodno fizički nasrnula na nju i to pred njihovom majkom. To se dogodilo u noćnim satima, jedan sat poslije ponoći, kada se iz stana čula buka. Njih dvije su se navodno fizički sukobile u stanu, prenosi Jutarnji list.

O incidentu se sada oglasila i Severinina majka Ana Vučković koja je za Večernji list rekla da Severininoj sestri Marijani Popović ovo nije prvi put da prijavljuje sestru.

''Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi puta da prijavljuje sestru!'' kazala je.

Severinin odvjetnik Mato Matić rekao je za DNEVNIK.hr da pjevačica nije bila uhićena, već da ju je policija dočekala na zagrebačkom aerodromu s namjerom da ju ispitaju u postaji. "No, nazvala me nakon 20 minuta i rekla da ju nisu ispitali. Očito će ići u redovnu proceduru, to je neki sukob sa sestrom", rekao je.

Severina je u popodnevnim satima bila u sjedištu krim-policije u Heinzelovoj, a s njom je ondje bila i njezina odvjetnica Jasminka Biloš.

Marijanu je po njenim riječima Severina fizički napala te joj nanijela ozljede od kojih niz podljeva na glavi i leđima te nekoliko porezotina, a borba se , navodno, odvila oko jedan sat u noći.

Izvor blizak Severini za Jutarnji je list pak rekao drugu verziju priče da je Marijana lažno optužila pjevačicu za ozljede.

Marijana je počela lupati po vratima stana te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila, a Severina je i sama fotografirala svoje ozljede koje je njoj nanijela sestra.

