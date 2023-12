Šef sindikata o budućem ministru: "Za tu poziciju treba imati više od istreniranog tijela, treba biti i mačak..."

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da je Damir Habijan njegov izbor za ministra gospodarstva i održivog razvoja. Sve još mora potvrditi Sabor, a o ovoj je temi reporterka Barbara Štrbac razgovarala s predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimirom Severom.

"Čini mi se da se ponajprije treba pozabaviti sam sa sobom. Nije baš uobičajeno da pravnik bude ministar gospodarstva. To je izuzetno važan sektor, pogotovo u Hrvatskoj. Mi znamo kako stojimo, neovisno o tome što imamo rast BDP-a, ali gospodarstvo traži izuzetnu sposobnost i kreativnost", rekao je Sever.

S tim bi, pojasnio je, moglo biti velikih problema.

"Tu je ponajprije pitanje cijena, a onda što će se događati s hrvatskim gospodarstvom u odnosu na Europu jer ćemo recesiju u Njemačkoj osjetiti i mi. Previše je toga što će biti problem za budućeg ministra gospodarstva", dodao je Sever.

Morat će se baviti i upozorenjima koja su zbog zamrzavanja cijena energenata stigle iz Europske unije.

"Želimo vjerovati da će, bez obzira na europske packe, i dalje subvencionirati energija. Da je cijena energije rasla, mi bismo bili potopljeni. Ovako nas potapaju visoke cijene hrane, previsoke u odnosu na Europsku uniju, a otpuštanje cijena energije bi doista mogao značiti potop", istaknuo je sindikalist.

Štrbac je isktanula da Plenković za ministre postavlja ljude koji su mu odani i koji su politički snažni u svojim sredinama.

"Ako gledamo to s te strane, premijer doista postavlja odane i politički jake ljude. Habijan je aktivan u Saboru i stranka ga često postavlja da poput gromobrana brani ili objašnjava nekakve poteze. S te strane on radi dobar posao, no postavlje se pitanje je li to nekakva važna osobina i za ministra gospodarstva", rekao je Sever.

"Ovdje treba biti i mačak koji će znati i sa svima onima koji bi vrlo rado zagrabili iz proračuna. Tako da ta pozicija traži puno više od toga da je netko aktivan, čvrst i da ima istrenirano tijelo", zaključio je.

