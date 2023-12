VIDEO Ukrajinski političar bacio dvije granate u zgradi lokalne uprave: Jedna osoba ubijena, najmanje 26 ranjenih

Jedan od zastupnika lokalne zajednice u Zakarpatskoj oblasti na zapadu Ukrajine aktivirao je eksplozivne naprave tijekom sjednice u zgradi uprave.

Ozlijeđeno je najmanje 26 osoba, a 6 ih je u teškom stanju.

Ukrajinska policija objavila je to u objavi na Telegramu, prenosi Kyiv Independent.

"Danas u 11:37 policija je primila dojavu da je zastupnik aktivirao ručne bombe u zgradi vijeća u selu Keretsky tijekom sjednice. Prema prvim izvješćima, eksplozija je ubila jednu osobu i ranila 26 osoba."

