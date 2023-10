Opet problemi sa Zakonom o izbornim jedinicama. Selak Raspudić: "Jasno je da je ministar toga svjestan, ali i dalje siluju pravni poredak"

Oporba i vladajući ovoga se puta ne mogu složiti ni oko toga je li Zakon koji mijenjaju uopće stupio na snagu. Samim time ne slažu se ni može li se na ovaj način mijenjati.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je sa saborskim zastupnicima Marijom Selak Raspudić iz Mosta i Damirom Habijanom iz HDZ-a.

"Naravno da je stupio na snagu i bilo je zaista neugodno danas gledati ministra Malenicu koji ne zna je li jedan zakon stupio na snagu. Moram priznati da sam se ja čak zacrvenjela u njegovo ime. Postoje samo dva načina na koje jedan zakon može biti stavljen izvan snage. Jedan je da ga ukine Ustavni sud, a drugi je da ga u svojim završnim odredbama kroz njegove izmjene ukine najviše zakonodavno tijelo u zemlji, a to je Hrvatski sabor. Koliko god da je zakon loš i kolike god da su šanse da ga se proglasi protuustavnim, on je na snazi dok meritorne institucije ne odluče drukčije", objasnila je Selak Raspudić.

Damir Habijan, saborski zastupnik (HDZ) (Foto: Dnevnik Nove TV)

Habijan pak ima drugačije viđenje situacije i za sve opet krivi predsjednika Zorana Milanovića.

"Zašto je ovaj prijedlog izmjena i dopuna u saborskoj proceduri bio, da otklonimo ove formalno pravne nedostatke koji su, mislim da je to potpuno jasno, nepostupanje predsjednika Republike", započeo je.

Milanović je zakon potpisao u ustavnom roku.

"Postoji odredba Ustava, članak 94., koja vrlo jasno kaže da je predsjednik države taj koji se treba brinuti o usklađenom djelovanju svih tijela u vlasti, voditi brigu o stabilnosti zemlje, ovaj način, nepostupanjem i neproglašavanjem Zakona sigurno nije postupio na taj način", ponovio je Habijan ono što HDZ stalno ističe.

Štrbac ga je upozorila da je Sabor zakon izglasao nakon devet dana, a predsjednik ga je potpisao nakon pet dana.

"Ako govorimo o brojkama, u veljači ove godine Ustavni sud donosi svoju odluku, Vlada u kolovozu donosi i usvaja prijedlog Zakona, prošla su dva čitanja, svi nadležni odbori, javno savjetovanje od svibnja do lipnja, 28. rujan usvojen u Saboru. Nakon toga predsjednik države koji živi u ovoj zemlji i ja se nadam da prati što se u njoj događa, ja mislim da nije mogao ovu temu izbjeći", komentirao je i zapitao se što je priječilo predsjednika da ne učini ono što je napravio već 13 puta.

Habijan tvrdi da je ovo presedan u 33 godine da netko postupi na ovaj način, ali Selak Raspudić ga je ispravila.

"Čitav dan slušamo kako je ovo presedan, a ja ću podsjetiti zastupnika Habijana ako on čita Narodne novine da smo imali ovakav slučaj i s predsjednikom Tuđmanom, koji je na tadašnjem Saboru zakasnio dati potpis, pa ako ne znate o kojem je Zakonu riječ, možete nazvati džokera Šeksa pa njega pitati", poručila mu je.

Objasnila je i što je sporno s ovim Zakonom.

"Sporno je to što se mijenja njegova završna odredba o stupanju na snagu, a on je već prethodno stupio na snagu. Opet je riječ o jednom protupravnom postupanju i opet se šalje poruka građanima ove zemlje da ne mogu biti pravno sigurni u ovoj zemlji jer najviša vlast postupa mimo pravnih pravila. To je poražavajuća poruka i s obzirom na to da ministar danas nije dao odgovor na primjedbe da je nakon prvog protupravnog postupanja ponovno postupio na isti način, jasno je da je on toga svjestan, ali da i dalje siluju pravni poredak", rekla je Selak Raspudić za kraj.

