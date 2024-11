Anegdote sa svjetskim liderima kakve se rijetko mogu čuti: "Biden mi je prišao i rekao: 'Nego, reci ti meni…'"

Ususret predstojećim predsjedničkim izborima vraća se Krešendo, podcast Hrvoja Krešića u kojem se sa svojim gostima bavi politikom na malo drukčiji način.

Gosti novog izdanja su nekadašnji predstojnik ureda Kolinde Grabar-Kitarović, Domagoj Juričić, te Vito Turšić, koji je prvo bio predstojnik ureda Ive Josipovića, a potom je ostao na Pantovčaku kao savjetnik Kolindi Grabar-Kitarović.

"Najgore ljudima u ovakvim uredima pada kada ih se opisuje kao uhljebe i neradnike. I Vito i ja vidjeli smo kako ondje stvari i izgledaju i koliko ljudi rade", napomenuo je Juričić.

"Ondje je u svakom smislu ludilo raditi. Upoznaješ ljude za koje si mislio da ih nikada nećeš upoznati. Ja sam za stolom sjedio i s Donaldom Trumpom i Bibijem Netanyahuom. To su stvarno prilike koje ti nitko ne može pružiti osim ako ne radiš u Uredu predsjednika", dodao je Turšić.

Također je podijelio anegdotu s Netanyahuom.

"Izazvao sam mali diplomatski skandal. Bili smo na nekom ručku na kojem se posluživalo meso i nakon toga nas je jedna gospodična iz njihove službe svakog pitala hoćemo li popiti kavu. Ja jako volim kavu i rekao sam da ću popiti s mlijekom", ispričao je.

"Na to su svi zašutjeli i Bibi me samo pogledao s mrkim izrazom lica i shvatio sam da sam nešto pogriješio", objasnio je Turšić te dodao da mu je kasnije veleposlanik objasnio da se mlijeko i meso ne konzumiraju zajedno jer to nije košer.

Koja je uloga predsjednika Republike?

Krešić je napomenuo da je u hrvatskom političkom sustavu teško naći osobu koja ima manju moć, a veći legitimitet od predsjednika Republike, s obzirom na to da ga građani direktno biraju.

"Ti si kao predstojnik Ureda u nezahvalnoj poziciji i mislim da je teško na toj poziciji dugo ostati. Ti si osoba koja predsjedniku donosi loše vijesti, dok savjetnik može kimnuti glavom i kada se s njim ne slaže. Predstojnik mu mora objasniti kada nešto ne može napraviti", rekao je Jurišić.

Turšić je ustvrdio da se pitanje političke moći i legitimiteta provlači kroz mandate svih dosadašnjih predsjednika.

"Mislim da u Ustavu postoji puno slučajeva sukreacije politike, umjesto da se jasno napisalo tko je za što odgovoran. I onda mnogo puta predsjedniku ne ostaje ništa osim da glasno kritizira", smatra bivši predstojnik.

Kako izgleda rad s predsjednikom?

Pod najvećim su stresom u Uredu predsjednika, složila su se oba bivša predstojnika, ljudi u protokolu.

"Bili smo na jednom događaju i jedna je gospodična iz protokola otišla po predsjednika kako bi mu rekla da je vrijeme da održi govor. On joj je samo odgovorio da neće održati govor i da je ranije rekao da neće", ispričao je Turšić.

"A ona ima plan programa na kojem piše da će on održati govor. To je bio tjedan gdje je predsjednik bio na 100 događaja i nije na svima držao govor. Srećom je ona shvatila o čemu se radi – da on pogrešno misli da na ovom događaju nije planiran govor – i to se riješilo", dodao je.

Jurišić je napomenuo da je posao stresan, ali da ima raznih zanimljivih anegdota.

"Organizirali smo proces Brdo-Brijuni i tadašnji potpredsjednik SAD-a Joe Biden došao je u Hrvatsku. Želio je održati razgovore s pojedinim državama i nije imao drugi prostor osim moje radne sobe", prisjetio je.

"I prije sastanka želio je zahvaliti što smo mu uputili prostor. I Biden, onakav kakav je, prilazi meni i kaže: 'Nego, reci ti meni je li istina da radiš svoj posao za otprilike 2000 dolara?'", dodao je.

Svi u protokolu, nastavio je Jurišić, promijenili su boju lica.

"Ja kažem: 'Da, dobro ste obaviješteni', a on odgovori: 'Pa jeste li vi normalni u ovoj zemlji? Dođi raditi za mene, dam ti 4000 dolara'", zaključio je priču.

