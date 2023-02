Kreće i novi krug APN-a. 12 banaka dalo je svoju ponudu, a trećeg ožujka objavit će se i njihov konačan popis. Kolike su kamate i kad kreću rokovi za prijave, izvještava novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Već je, nažalost, na prvi pogled vidljivo da su povoljni krediti stvar prošlosti.

Kamate se razlikuju od banke do banke, a kreću se od 3.12 posto do 3.75 posto. Posljedica je to podizanja kamatnih stopa Europske središnje banke pa su one lanjske kamatne stope od 1.99 do 3.50 posto samo lijepo sjećanje. Ipak, poklonjenom konju ne gleda se u zube.

MAKSIMALNE EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

2023. 3,12%-3,75%

2022.1,99%-3,50%

A država će i ove godine pokloniti oko 9.3 milijuna eura. Toliki je iznos, u dosadašnjim krugovima natječaja, pokrivao oko 5800 zahtjeva, ali kako su kamate sada nešto više, očekuje se da bi broj subvencija nažalost mogao biti manji. Zato treba djelovati brzo. U pravilu se sredstva utroše u oko mjesec, mjesec i pol dana.

SUBVENCIJE

Iznos 9 300 000 EURA

Broj zahtjeva oko 5800

Predviđeno trajanje natječaja oko 45 dana

Osnovni uvjeti su isti kao i do sada. Prijaviti se možete ako imate prebivalište u Hrvatskoj, manje od 45 godina i ako nemate vlastitu nekretninu. Uz to – morate biti kreditno sposobni.

Cijeli postupak izgleda otprilike ovako:



Za početak, bilo bi dobro da već sada znate koju nekretninu želite kupiti. Zatim valja otići do jedne od banaka koje surađuju s APN-om i dogovoriti uvjete kredita. Tek ako vam banka odobri kredit, možete zatražiti subvencioniranje putem APN-a.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama već 8. ožujka i od tad građani mogu bankama podnositi prijave.

Kao i do sada, subvencionira se kupnja ili gradnja nekretnine do najviše 1500 Eura po četvornom metru, odnosno do najviše 100.000 eura. Možete naravno kupiti i nekretninu koja premašuje taj iznos, ali za razliku u cijeni nećete dobiti subvencije.

Rok otplate mora biti najmanje 15 godina. Država subvencionira prvih pet godina otplate kredita, a za svako rođeno ili posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja, to se može produžiti za još 2 godine. Visina subvencije inače ovisi o indeksu razvijenosti mjesta i kreće se od 30 do 51 posto.

Prema najavama, ovo je zadnji krug subvencioniranja.

