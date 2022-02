Godinama je ovčja vuna na Krku bila otpad u prirodi. Ovčari je nisu imali gdje plasirati. Pa su prije dvije godine u poljoprivrednoj zadruzi došli na ideju i vunu počeli otkupljivati. Od nje danas nastaju čuda!

Vuna krčke ovce pramenke nije otpad već sirovina s kojom ovčari dugo nisu imali gdje. ''To je prije uzimao jedan Novozelanđanin i onda je on to transportirao u Englesku i miješao s nekim ljepilom. Radili su namještaj od toga, a sad unazad dvije godine poljoprivredna zadruga s Krka ima otkup i to nam je puno olakšalo posao'', rekao je ovčar Marko Mrakovčić.

Cijena je pet kuna po kilogramu, izvijestila je reporterka Dnevnike Nove TV Katarina Jusić. Prošle je godine otkupljeno sedam tona vune iz pet općina i gradova otoka Krka. Sada je obrađuju u Sloveniji. U Hrvatskoj takve tvornice, kažu, nema, a od vune nastaju čuda. Češljana vuna za filcanje, pređa i filc su za poljoprivredu.

''Jako je zanimljivo koristiti i sirovu vunu primjerice kao gnojivo. Ona se može zakopati oko biljaka ili prekriti s kompostom i na taj način se poboljšava njena razgradnja i dobiva tlo sve potrebne elmente. Smanjuje i napade od puževa jer je teško hodati po takvom malču te se smanjuje korov'', istaknula je Karla Škorjanc iz PZ Otok Krk za Dnevnik Nove TV.

Stvara preslatke vunene životinje koje će vam zagrijati srce

Didaktičke igračke: Zašto su važne za razvoj djeteta i kako odabrati pravu?

Poboljšava i kreativnost djece. Laura voli vunu jer je ''jako mekana''. ''Taktilno je drugačija od drugih materijala i možete ih nakapati s eteričnim uljima i tu ih potičete na osjetilo mirisa. Kada oni sami izrade igračke više ih cijene, više se brinu za njih i ljepše se igraju'', zaključila je odgajateljica dječjeg vrtića Katarina Frankopan Jasminka Gršković.

Više o vuni pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr