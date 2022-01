U centru Rijeke će posjetitelji uskoro moći vidjeti grad - na panoramskom kotaču. Vožnje će biti svakoga dana, sve do kraja veljače.

Rijeka je dobila novu atrakciju - 22 metara visoki panoralmski kotač u samom centru grada. Prve vožnje očekuju se ove subote, a pogled s visine bit će dostupan do kraja veljače na Trgu 111. brigade Hrvatske vojske.

Panoramski kotač u Rijeci - 2 Foto: Goran Kovacic

Vožnja koja će trajati tri do pet minuta za odrasle će biti 45 kuna, dok će za djecu do 12 godina cijena vožnje iznositi 35 kuna. Najmlađi, do pet godina, mogu se voziti besplatno. Radit će svakodnevno. Radnim danom od 15 do 21 sat, a vikendom od 10 do 21 sat.

Panoramski kotač u Rijeci - 1 Foto: Goran Kovacic

Panoramski kotač se sastoji od četrnaest zatvorenih kabina od kojih svaka može primiti četiri ili pet osoba, ovisno ako je dijete u pitanju.

Impozantna mreža: Skriveni grad ispod grada, tuneli i skloništa iz oba svjetska rata

Stvarno se isplati: 7 svjetskih turističkih atrakcija koje treba posjetiti bez obzira na gužvu

Montažu kotača posljednjih nekoliko dana izvodi tvrtka Fest d.o.o. ''Potpuno je nov i u Hrvatsku je stigao krajem prošle godine iz najpoznatije svjetske tvornice u Italiji. Centar grada učinio nam se odličnim odabirom za postavljanje panoramskog kotača. Nadamo da će građani Rijeke i posjetitelji biti zadovoljni'', rekla je Anita Tuček iz tvrtke Fest d.o.o. za Novi list.