Koškanja između Mosta i Domovinskog pokreta: "O vama sam čuo dobro od onih o kojima vi sada pljuckate"

Nekadašnji član Mosta i bivši ministar zaštite okoliša i energetike, a sada član Domovinskog pokreta, Slaven Dobrović obratio se pismom bivšim kolegama.

"Pridružite nam se, pridružite se meni, pozivam vas da napravimo razliku na bolje! Svatko od nas! Kada sam 2020. godine odlučio napustiti Most i pridružiti se Domovinskom pokretu kao razloge koje sam javno objavio naveo sam između ostalih to što se Most u upravljačkom smislu usko sveo na predsjednika i tajnika uz snažan pad unutarnje demokratičnosti i izostanak toliko nužnog dijaloga u formalnom i neformalnom smislu. Dodao sam još - Ako se vodstvo okruži isključivo ljudima koji o njima ovise, isključujući mogućnost čuti drugačiju, kritičku misao, teško je ići naprijed", podsjetio je Dobrović u svojem otvorenom pismu, koje je objavio i na Facebooku.

"Vrata su otvorena svima kojima je na srcu Hrvatska i njezina budućnost"

"Četiri godine poslije rezultati izbora za Europski parlament opet potvrđuju moje razloge. Isto se već ranije potvrdilo kroz izbore za Hrvatski sabor i nedostatak sluha da su velika ostvarenja moguća kroz uzajamno priznavanje i zajedništvo. Namjesto toga, zbog osobnih ambicija pojedinaca izostao je dogovor koji bi omogućio zajednički izlazak Domovinskog pokreta i stranke koja, po vlastitim tvrdnjama i istupima, zastupa tradicionalne vrijednosti i stoji na braniku očuvanja kulturne i duhovne autentičnosti hrvatskog naroda po čemu bi takva suradnja po definiciji trebala biti kompatibilna. Do suradnje, unatoč otvorenom pozivu nije došlo", dodao je bivši mostovac, a sada član Predsjedništva Domovinskog pokreta.



Stoga je, kaže, uputio otvoreni poziv svim članovima Mosta koji čvrsto vjeruju u ideal da možemo i moramo bolje, da se priključe Domovinskom pokretu: "Da ne odustaju od ideje vodilje, a ta je da upravo kroz predan rad, upornost i stručnost pokušamo, sada kao dionici u Vladi Republike Hrvatske ostvariti zadano u najvećoj mogućoj mjeri."



"Da bismo to ostvarili, trebamo vas, svakog ponaosob, trebamo ljude koji znaju da nije trenutak odustajanja. Pridružite mi se, krenite uz mene na uvijek neizvjestan put do ostvarenja konkretnih ciljeva, predani cilju i uvjereni u ostvarivost tog cilja. Pozivam i one koji su se razočarali ranije i možda odustali, osobito veliku množinu onih koji su tako postupili iz meni sličnih razloga, na pomalo iznuđen način sve uslijed nedostatka vizije odgovornih da je svatko važan i da je svačije mišljenje važno i vrijedno pažnje, ako je na dobro sviju nas. Ne odustajemo od ideje okupljanja, vrata su otvorena svima kojima je na srcu Hrvatska i njezina budućnost. Koliko god netko ove riječi podcijenio, navedeno je bit", smatra Dobrović.



Jasan je, nastavlja, promašaj misliti da se politike vode s lijeva na desno pa na lijevo, a onda u pripetavanju na desno: "Politički život Hrvatske nije i ne smije biti na razini skeča, potrebno je ozbiljno vodstvo i ljudi koji svojim osobnim autoritetom i dosljednom politikom mogu ostvariti zadano. Prateći takovo političko lutanje i njihovo nekritičko vlastito nuđenje drugim političkim opcijama suprotnih vrijednosti, kod svojih nekadašnjih suradnika vidim samo niz propuštenih prilika. Pred nama je ozbiljan rad, potrebno je ostvariti zadane ciljeve, alibi politika ne prolazi. Navedeno se zorno vidi na primjeru Grada Zagreba koji je taoc vladajuće političke opcije.

Mnogo je zadataka, vremena malo, a ljudi su najvažniji, bez svakog od nas sve gubi smisao. Važno je da se glas domoljubnih i kršćanski usmjerenih građanki i građana čuje i da imaju svoje predstavnike na svim razinama!"

Na odgovor iz Mosta nije dugo trebalo čekati, naime, pismom se na Facebooku oglasio Marin Miletić.



"Dragi profesore Slavene, ostanite smireni, bit će sve u redu!

Dragi profesore Dobroviću. Čuo sam o vama sve najbolje. Prvo, pojma nema nitko da Vam pišem ovo pismo. Ta predivna sloboda u Mostu. Koja je jedna od važnijih razloga uz onu svjetonazorsku da sam član baš Mosta, a ne neke druge stranke, partije u kojoj se replike pišu na papiriće, neslobodni govori se ispravljaju i naručuju, a ne možeš ništa izreći ili napisati bez odobrenja gazdi", započeo je pismo Miletić.

"Jesu li Petrov i Grmoja sveci?"

"Pazite o vašoj stručnosti i dobroti čuo sam prvo od onih po kojima vi sada pljuckate. Petrovu i Grmoji. Jesu li oni sveci? Naravno da nisu. Jesu li imali pogrešaka? Naravno da jesu. Imao sam ih i ja kao i svi ljudi podno ovog neba. Ali, dok god oni koji vode Most, tu našu legendarnu stranku koja prkosi svim postojećim zakonitostima političkog djelovanja, čuvaju od korupcije i nepotizma, od prizemnih ili perfidnih ucjena za pozicije moći, od tajkuna i moćnika koji politiku koriste samo za svoje privatne ciljeve, a ne opće dobro - nema nama Mostovcima nigdje ići nego ostati tu. Na braniku svetinja u koje mi cijelim bićem vjerujemo i to živimo. Pogotovo sada kada smo potpuno ideološki profilirani, svjetonazorski jasnih temelja, stranka desnog centra, moderni konzervativci ako mogu upotrijebiti ovaj silogizam. Gdje da mi takvi idemo?", zapitao se Miletić.



"Pazite kada sam Vas pozvao na okrugli stol, na presicu da mi stanete uz bok, kao bivši istaknuti mostovac i sada predani DP-ovac, i to usred naše međusobne tarapane, ovi koje sada teško kritizirate mi niti riječ nisu rekli. Kakva ekipa, zar ne? Nema takve ekipe nigdje. Zato i jesam tu. Sloboda, istina i odgovornost. Ali, ja ne želim niti da dobri ljudi poput vas kao i svi drugi dobri i pošteni ljudi koji su nas napustili tijekom više od 10 godina postojanja Mosta nam se vraćaju ako su se negdje drugdje pronašli. Treba nam takvih ljudi svugdje! Tako i u Domovinskom pokretu. Zato vi tamo svijetlite, tamo stvarajte, tamo gradite. Radi djece naše i radi Hrvatske. Poslije nas doći će drugi kojima će isto kršćanska baština, obitelj, zaštita naše djece, sigurna Hrvatska... biti svetinja. Napravimo što možemo da njima bude lakše nastaviti graditi našu voljenu Hrvatsku! Nema predaje niti odustajanja. Prevrijedna je naša Hrvatska da bismo bili ono koji odustaju. Bit će dobro!", uvjeren je Miletić.