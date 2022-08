U Gradskoj upravi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec, održao je redovnu konferenciju za novinare o aktualnim temama.

Medijima se prvi obratio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet koji je govorio o infrastrukturi za bicikliste u Zagrebu.

"Namjera je da se do kraja mandata poveća biciklistički oblik prometa, kao i pješački", rekao je i dodao kako je plan i da se smanji automobilski promet.

Korlaet je naveo kako u Zagrebu postoji 230 kilometara pješačko-biciklističkih staza, 15-ak kilometara pravih biciklističkih traka, više od 50 kilometara cesta s mještvitim prometom gdje su na cesti zajedno auti i bicikli, te 200-njak kilometara biciklističkih puteva.

Najavio je i kako će od 16. rujna biti dostupan dashboard s biciklističkom infrastrukturom.

"Do kraja godine je plan postaviti 500 stalaka na koji se mogu staviti 2 bicikla, dakle 1000 parkirnih mjesta", rekao je Korlaet i najavio projekte Greenway, kao državnu biciklističku rutu, te biciklističku magistralu Zagreb istok, a istaknuo je i kako će proširiti pješačke zone u Maloj Martićevoj i Masarykovoj ulici.

Moguće nove gužve u Zagrebu: U centru sanacija tramvajske pruge, a uskoro se zatvara Most slobode

Tomašević o plinari i gubicima

Pod potencijalnim je pritiskom 50.000 dodatnih korisnika. Procjena je 100 milijuna eura dodatnih gubitaka Gradske plinare Zagreb. Gradonačelnika Tomislava Tomaševića novinari su pitali hoće li Grad odustati od opskrbe plinom.

"Takve posljedice bi bile katastrofalne za tržište plina u Hrvatskoj, to nije opcija. GPZO opskrbljuje plinom 60 posto pučanstva u Hrvatskoj. S obzirom na ugovor koji imamo s dobavljačima plina koji je dosta povoljan, to bi bilo dosta loše za cijelu Hrvatsku.

Danas sam razgovarao s ministrom gospodarstva, je situacija koje je bila nepredvidljiva, nije bila predviđeno da će se tvrtke privatne koje su pod tržišnim cijenama nudile opskrbu plinom građanima, nije bilo očekivano da će se dogoditi da te tvrtrke ponude po jeftinijim cijenama građanima, a onda kad su cijene otišle gore, kažu - mi to nećemo raditi. Nova kućanstva koja nismo predvidjeli kada smo kupovali plin, nismo predvidjeli da će jako puno tržišnih opskrbljivača odustajati od plina i da će se ljudi prebaciti kod nas. To je veliki problem za GPZO. GPZO je imao prošle godine gubitak od oko 400 milijuna kuna zbog štetnih ugovora. Tada je nastao problem za poslovne korisnike, a sad je problem za kućanstva", rekao je Tomašević.

Europa se priprema za zimu bez ruskog plina: "Bit će puno kućanstava koja neće moći platiti"

Traže se jamstva da neće biti kašnjenja u plaćanju jer se radi o nekoliko stotina milijuna kuna mjesečno. U tom smislu, onim poslovnim korisnicima kojima će isteći ugovor, za novu plinsku godinu traži se da plaćaju plin po varijabilnoj cijeni, odnosno istoj cijenu koju GPZO plaća dobavljačima, i traži jamstva u smislu kašnjenja u plaćanju. Nelikvidnost GPZO-a znači nelikvidnost prema dobavljačima, rekao je gradonačelnik.

"GPZO si više ne može dozvoliti da određeni poslovni korisnici ne plaćaju", rekao je Tomašević.

Gradonačelnik je komentirao i ugovor s PR agencijom od 65.000 kuna koji je potpisala bolnica Sveti Duh.

"Dobit ćete odgovor od bolnice, a iznos je smiješan u odnosu na sve drugo što smo napravili. Ako ćemo se baviti jednim ugovorom.... Očito im treba njihova usluga", rekao je Tomašević.

Moguća poskupljenja vode i struje

"Radili smo analizu, ovaj val poskupljenja struje bit će jako veliki udar za jedinice lokalne samouprave, ne samo da poskupljuje struja za naše ustanove, nego to radi i velike probleme u poduzećima koja se bave vodoopskrbom. 50 milijuna kuna koja je dosad odlazilo na struju radi pumpanja vode, sad ide četiri puta gore. Veliki je problem i za ZET koji dobar dio prijevoza ima električnu energiju kao energent. Drastično se povećavaju troškovi i nadam se da ćemo s Vladom naći neko rješenje za to i da nećemo morati poskupljivati cijene. Ne bih spekulirao poskupljenje što se tiče postotka, ali treba reći da Zagreb još nije poskupio niti jednu komunalnu uslugu. Uspjeli smo s internim restrukturiranjem dobar dio tog apsorbirati i riješiti bez poskupljenja usluga. Ali ovo sad s cijenama struje i plina postaje neizdrživo. Neki gradovi su napravili poskupljenje, mi zasad nismo i nadam se da nećemo, ali morat ćemo ako ne bude došlo do nekog rješenja", kazao je Tomašević.

Gradonačelnik je odgovorio i na pitanje što je s prodajom Plinare HEP-u.

"Sve opcije oko Plinare su i dalje na stolu, a Zagrebački Holding je proveo javnu nabavu za konzultanta. To je i dalje u procesu, to je i dalje jedna od opcija".

O novom sustavu odvoza otpada

"Odvoz bi trebao biti na istoj frekvenciji, osim što ćemo pojačati odvoz plastike. Što se tiče novog sustava, vrećice će se moći kupiti na više od 400 prodajnih mjesta, dolaze zahtjevi i izdaju se rješenja za boksove, dolaze i prijave od predstavnika stanara mogu li se staviti spremnici na njihovoj parceli i mora li se onda staviti boks. Rade se i boksovi, u zadnjoj opciji, jer ne želimo imati isti broj spremnika, samo u boksevima, građani tu mogu po tipiziranom projektu koji je Grad izradio, mogu dogovoriti izradu s više desetaka firmi u Zagrebu. Boksevi - ovisi o građanima, odnosno suvlasnicima zgrada. Ukoliko ne mogu smjestiti spremnike unutar zgrade i na parcelu svoje zgrade, tada mogu kako god žele riješiti kontrolu svojih spremnika. Ako idu na javnu površinu onda moraju biti gradski tipizirani boks", kazao je.