Tomašević o Thompsonovu koncertu: "Jasno je da će jedan broj ljudi pješačiti do Hipodroma"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su će redovnu konferenciju za novinare. Na početku konferencije za medije Tomašević je najavio ugradnju novih polupodzemnih spremnika za otpad.

"To je model koji će biti efikasniji i čišći, a povećat će i odvajanje otpada", rekao je.

Zbog nepravilnog razdvanja otpada razmatra se, otkrio je gradonačelnik, zaključavanje svih polupodemnih spremnika.

"Ključeve za spremnike imali bi samo stanari, a radi se i na mobilnoj aplikaciji kojoj bi se moglo otključati spremnik", naveo je.

"Provedena je javna nabava koja uključuje hardversko i softversko rješenje koje se onda može nadograđivati", pojasnio je.

Thompsonov koncert na Hipodromu

Tomašević je upitan o regulaciji prometa nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

"Grad je samo dao suglasnost za regulaciju prometa, a to kojim će se koridorima nakon koncerta kretati – to morate pitati policiju", rekao je

Vozni red javnog prijevoza za dan koncerta bit će objavljen u srijedu.

"Jasno je da će jedan broj ljudi pješačiti do Hipodroma. Iluzorno je misliti da će ih javni prijevoz moći sve prevesti, ali će ih prevoziti koliko god može. Ne možete zbog strujne mreže poslati velik broj tramvaja", objasnio je Tomašević te dodao da se organizator još uvijek traži mjesta na kojima će biti parkirani autobusi.

Pročitajte i ovo Udarni vikend Zagrebu prijeti prometni kolaps, HAK poslao upozorenje pred Thompsonov koncert: "Tu se očekuju najveće gužve..."

Ključno je, nastavio je, da hitne službe u svakom trenutku mogu proći most preko Save. Procijenio je da će u jednom trenutku policija zatvoriti Jadranski most, a i Most mladosti bi mogao biti zatvoren.

"Važno je naglasiti da mostovi neće biti zatvoreni za pješake. Što se tiče cesta izvan Zagreba, poput autocesta, to nije u našoj nadležnosti", podsjetio je.

Odgovorio je i na pitanje koliko će koncert koštati Grad i koliki će Grad od njega zaraditi.

"Nema neke računice troškova i prihoda. Ključno je da se držimo propisa i onoga što je dosad bila praksa. Organizatoru će biti naplaćeno sve što je naplaćeno i drugim organizatorima: hitne službe, vraćanje Hipodroma u prvobitno stanje, regulacija cesta", rekao je.

Pojavljuju se, istaknuo je, bizarne situacije.

"Pa se tako postavlja pitanje koliko će koštati to što će Grad na 40 hidranata postaviti četiri pipe s kojih će ljudi moći napuniti pitku vodu. To mi se pitanje čini bespredmetno. Mi imamo više od 180 česmi s pitkom vodom i svatko može popiti besplatnu vodu, bio turist ili građanin", objasnio je gradonačelnik.

Kostanjević još uvijek na poslu

Tomašević je komentirao i slučaj Koste Kostanjevića, osumnjičenika u aferi Hipodrom, koji je usprkos optužbama još uvijek savjetnik u gradskoj ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

"On je ondje bio zaposlen kao voditelj prije nego što sam postao gradonačelnik i prije nego što je izabran za ravnatelja. Nakon što je podnio ostavku, imenovana je v.d. ravnateljica i ona je donijela odluku da on ondje ostane zaposlen, na što ima i pravo", rekao je te dodao da se očekuje da će uskoro biti raspisan natječaj za novog ravnatelja.

"Ne vidim da je u istrazi izašlo išta novo u odnosu na ono što sam govorio u prethodnim mjesecima", napomenuo je.