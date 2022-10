Premijer Plenković odgovorio je premijerki Srbije Brnabić koja je Hrvatsku optužila za opstrukciju zbog novih europskih sankcija Rusiji. "Svu naftu koju Srbija treba, može imati - osim ruske", poručio joj je.

U Pragu se održava prvi sastanak Europske političke zajednice, na kojem je i hrvatski premijer Andrej Plenković. "Ovo je prigoda da više od 40 zemalja svijeta raspravi sigurnosnu i energetsku situaciju u Europi. Ovo je novi pokušaj razgovora na jedan neposredan način", izjavio je Plenković uoči sastanka.

Komentirao je zabranu uvoza ruske nafte u Srbiju i najnovije optužbe koje stižu iz Srbije. Naime, predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić izjavila je da je Hrvatska stopirala Srbiji dovod nafte preko naftovoda Janaf (Jadranski naftovod), u sklopu novog europskog paketa sankcija Rusiji, ustvrdivši da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja.

"Vidio sam besprizorne i burne reakcije iz Srbije. Ja sam očigledno glavni ustaša tamo. Srbija ne može sjediti na dvije stolice", kazao je Plenković. Poručio je da Srbija može dobiti koju god naftu želi, samo ne rusku.

"Svu naftu koju Srbija treba, može - osim ruske", odlučan je Plenković.

"Kad bi im bilo gospodarstvo bilo na koljenima..da građani nemaju benzin, to je drugo, ali da će Srbija imati jeftiniju naftu, a mi...što ćemo mi biti budale?", kazao je Plenković.

"Ja sam prvi puta doživio da sam ja ustaša, to je jedna retorika van svih okvira i van svake pameti. Srbija neće biti ugrožena", kazao je premijer uoči sastanka odgovarajući na optužbe iz Srbije.

"Sve se događa na zahtjev Hrvatske, a Srbija se kazni jer traži pravdu za ubijenu djecu, a to sve da ne spriječi EU, to je skandal", rekla je Brnabić za TV Happy dovodeći odluku o zaustavljanju isporuka nafte u vezu s optužnicom srbijanskog tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice hrvatskih pilota.

Ona je ocijenila da odluka o stopiranju nafte predstavlja izravnu financijsku štetu Srbiji i da je time "iz džepa građana Srbije" izbijeno stotine milijuna eura.

"To je sramotna odluka EU i ta odluka je sve promijenila", ustvrdila je premijerka najavivši da će na današnjem samitu Europske političke zajednice u Pragu o tome razgovarati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Ona je kazala da ne postoji alternativni naftovod i da je Hrvatska to "zloupotrijebila". "Ne možemo naći jeftiniju naftu od ove, a očigledno se ne moraju ni ugovori poštivati. Bugarska može koristiti rusku naftu, ali Srbija ne može", kazala je Brnabić.

Plenković je komentirao današnju sjednicu Antikorupcijskog vijeća. Bivši šef Janafa i Uskokov optuženik Dragan Kovačević izjavio je u četvrtak na saslušanju pred Antikorupcijskim vijećem u Saboru da je na sastanku u Vladi premijer Andrej Plenković sugerirao da se potpiše memorandum koji bi značio gašenje sisačke rafinerije, što je Kovačević odbio.

"Niti sam ja naredio da se potpisuje Memorandum, niti sam ja naredio da se zatvara sisačka rafinerija. Poslovne odluke o sisačkoj rafineriji su odluke kompanije", kazao je Plenković o optužbama sa sjednice.

"Očaj, jad, čemer, hvatanje za slamku da se dovodi USKOK-ovog optuženika, da spašava sebe, pokušava baciti u eter nekakve sastanke...to je smiješno sve skupa, to govori o njemu. On u svemu tome nije sam. Oporba mu asistira. Oporbi na izborima ne ide, pa pokušavaju ovako", komentirao je Plenković današnji sastanak Antikorupcijskog vijeća i svjedočenje Kovačevića.

"To je zastrašujuće na što se sve svela politička scena, sad smo se spustili ispod podruma, u nekom glibu...", rekao je premijer.

Iznoseći svoja tvrdnje o ulozi premijera Andreja Plenkovića i bivšeg ministra Tomislava Ćorića u vezi preusmjeravanja nafte Mađarskoj, Kovačević je rekao da je taj sastanak bio pripreman na razini ministara, a pritisak za gašenje rafinerije se provodio 10 godina.

Jednostavno se tražilo da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke, kaže Kovačević dodajući kako je on to odbio jer to nije samo pitanje korporativnih već i strateških i nacionalnih interesa.

Ustvrdio je kako je sastanak u Uredu premijera održan jedanput, a uz njega i Plenkovića sudjelovali su Ćorić, tri savjetnika Plenkovića i zamjenica predstojnika Ureda Tena Mišetić.

"Tko je rekao da sastanka nije bilo? Bilo ga je. Oni su došli nama izložiti tu temu, a kasnije su se oni dogovorili", kazao je Plenković odgovarajući na optužbe.

Uz čelnike 27 država članica EU-a, predsjednicu EK i predsjednika Europskog vijeća, na sastanak u Pragu su pozvane: Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Island, Kosovo, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.