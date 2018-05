Premijer Plenković od samog početka afere Hotmail brani ministricu Martinu Dalić. Komunikacijska stručnjakinja dr. sc. Gabrijela Kišiček analizirala je njegove javne istupe u proteklih par dana.

Premijer neugodna pitanja o e-mailovima ministrice Dalić nije mogao izbjeći, ali na njih nije ponudio konkretan odgovor. Načinom odgovaranja na pitanja koja mu se ne sviđaju, smatra komunikologinja Gabrijela Kišiček, premijer pokušava umanjiti problem.

"To su sve retoričke taktike kojima premijer želi pokazati da je on zapravo iznad svega toga i da se on bavi nekim ozbiljnijim stvarima dok se svi ostali bave nečim što je, po njegovom mišljenju, nebitno", rekla je dr. sc. Gabrijela Kišiček.

"Način na koji on se odnosi prema tom problemu pokazuje jednu visoku razinu arogancije, bahatosti i taštine", dodala je.

Svojim riječima, smatra Kišiček, premijer omalovažava cjelokupnu javnost i svoje protivnike.

"Premijer smatra da su oni koji misle da je ovo problem ili zlonamjerni, pa žele naštetiti njemu, ili nedovoljno pametni da bi shvatili da problema zapravo nema", pojasnila je dr.sc. Kišiček.

Mnogo bi više postigao, rekla je Kišiček, kada bi uvažio zabrinutost javnosti u situacijama poput ove.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr