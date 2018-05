Predmet o Martini Dalić otvorilo je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Dok hrvatskim ministrima i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću nije ništa sporno u aferi Hotmail, institucije su pak, kako se čini, počele istraživati ima li u tome elemenata nezakonitih radnji.

Kako je reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov potvrdio ravnatelj SOA-e Danijel Markić, ta se služba na traženje državnog vrha bavi provjerom mailova i SMS-ova povezanih s Martinom Dalić, nakon čega će podnijeti izvješće o rezultatima provjere. "Samo ćemo reći da je SOA uključena. Državni vrh tražio je da razjasnimo situaciju. Što se tiče dokumentacije oko SMS-ova, to na prvi pogled izgleda smiješno, ali provjerit ćemo sve."

Kako je rekao, kad su lani provjeravali mailove potpredsjednice Dalić, nije im fokus bio na prepisci vezanoj uz lex Agrokor, već na navodnim prijetnjama Ivici Todoriću, ali kaže da će sada iznova sve provjeriti.

Jučer se oglasilo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, iz kojeg su kazali da su otvorili predmet, a mailovima se bavi i Državno odvjetništvo, zasad u sklopu istrage o Agrokoru.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) također je potvrdila da će se baviti e-mailovima koje su izmijenili potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ekipa konzultanata, brokera i odvjetnika koji su joj pomagali pisati lex Agrokor.

"HANFA, u svrhu zaštite ulagatelja i osiguravanja pravilnog trgovanja na uređenom tržištu, kontinuirano i redovito nadzire aktivnosti na tržištu kapitala te u slučaju utvrđenog kršenja zakonskih odredbi poduzima zakonom propisane mjere, pa tako i u ovom slučaju", poručili su iz te agencije, piše Novi list.

Napomenuli su i da je "zabranjeno nezakonito davanje povlaštenih informacija trećim osobama te trgovanje temeljem istih" te dodali da se "povlaštenom informacijom smatra precizna, neobjavljena informacija o nekom izdavatelju ili financijskom instrumentu kojim se trguje, a koja bi, da je javno objavljena, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijenu tog instrumenta". Nezakonito davanje povlaštenih informacija je kazneno djelo, za koje kazna može biti zatvorska ili novčana.

Podsjetimo, u četvrtak su iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kazali kako aktivno prate situaciju vezano uz mailove Martine Dalić te da su otvorili predmet. "Povjerenstvo će sada skupiti sve činjenice relevantne i kao u svakom postupku odlučiti hoće li pokrenuti postupak ili ne nakon što utvrdi sve činjenice", rekla je Nataša Novaković, predsjednica ovog povjerenstva.

Novaković je jutros za televiziju N1 kazala i kako su danas dobili jednu neanonimnu prijavu te sa su i temelj te prijave otvorili istragu, no nije htjela kazati što u prijavi piše niti tko ju je poslao. "Trebali bismo dosta brzo riješiti i ići ćemo na utvrđivanje činjeničnog stanja, a kada će to biti, ne mogu to procijeniti."

Odmah po izbijanju afere uputili smo i upit Državnom odvjetništvu planiraju li pokrenuti istragu protiv Dalić. Odgovor prenosimo u cijelosti: ''Nadležno državno odvjetništvo postupa po nekoliko podnesenih mu kaznenih prijava vezanih uz trgovačko društvo Agrokor i za potrebe tog postupanja, između ostalog, razmatra relevantnost informacija objavljenih u javno dostupnim izvorima''.