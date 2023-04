Osim na Jadranu, plovi se i na Dravi, i to ne samo čamcima. Naime, Osijek je jedini grad u Hrvatskoj koji uz javni prijevoz autobusima i tramvajima, nudi i javni prijevoz preko rijeke, i to jedinstvenim plovilom - kompom. Postoji od daleke 1916. godine, a proteklih je dana uplovila u novu sezonu. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Moj radni dan počinje svako jutro u devet sati i traje do osam, ljetno vrijeme od 9 do 21. 15 godina, 15 sezona do sad sam odradio“, rekao je vozač kompe Mato Ormanac.

S lijeve na desnu, s desne na lijevu obalu. 107 godina u Osijeku preko Drave vozi kompa.

"Živim tu preko, i onda, zatvoren je most pa onda eto, to mi je nekako najbrže i najbliže“, kazao je Stevo iz Tvrđavice.

Koriste je stanovnici lijeve obale na putu do desne. Ali i biciklisti, šetači, turisti.

Tako je turistkinja Jean iz Washingtona oduševljena: "Sviđa nam se. I našem unuku također.“

VIDEO Vozač osječke Hitne koja je uz pomoć policije spasila život djevojčici: "Srce mi je puno! Da njih nije bilo, pitanje je kako bi se završilo"

Pogoni je riječna struja, drži čelična žica, a njome upravlja vozač kompe.

"Polaganje testova i onda vožnja. Na Savi sam ja polagao 2007. za zvanje mornara“, objasnio je Ormanac.

Obale spaja svakih pola sata, od proljeća do jeseni i to besplatno.

"Kompa je u svakom slučaju jako dobro prijevozno sredstvo, ekološki vrlo bitno“, naglasio je Vlado iz Osijeka.

Direktor Unikoma Igor Pandžić otkrio je da se zadnjih godina u prosjeku 40 tisuća ljudi vozi kompom, najviše kad idu u Zoološki vrt, a vožnja se prenosi s generacije na generaciju.

"Sad mogu sina dovesti da i on pogleda to. Isti doživljaj, 30 godina razlike“, kazao je Petar.

Britanska kruna zasjat će u slavonskom gradu: "Šukundjed kralja Charlesa III. rođen je upravo ovdje"



Mornarenje Dravom nosi i izazove. Ormanac je objasnio: "Problem je naglo visoki vodostaj Drave kad Drava nizvodno nosi cijela stabla sa panjevima“, ili kad zapuše vjetar s istoka, nastavio je: "Tada nas nosi sila vjetra jače uzvodno nego struja vode nizvodno i problem nam je tada pristajati.“

Osječku kompu ništa ne zaustavlja. Život uz rijeku bez nje je nezamisliv.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.