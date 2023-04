Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić javila se iz Splita nakon cjelodnevne pojačane aktivnosti policije ususret utakmici visokog rizika na Poljudu gdje igraju Hajduk i Dinamo.

Sa sigurnosnog aspekta sve je prošlo u redu uoči utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu, kazala je reporterka Sanja Jurišić.

"Mogla bih slobodno to kazati jer na 30 tisuća ljudi, potvrdili su mi to maločas iz splitsko-dalmatinske policije, priveli su osam domaćih navijača i to zato jer su kod sebe imali ili palice ili lake droge ili priotehniku, a njih trojica i potkape, odnosno maske preko glave što je zabranjeno na ovakvim događajima.

Sve je prošlo bez većih incidenata zahvaljujući dobro organiziranoj policiji. Vidjeli smo ih posvuda, na benzinskim crpkama na putu prema Splitu, ali i na svakom čošku u gradu", kazala je Jurišić i dodala:

"1500 gostujućih navijača dočekali su u Dugopolju i organizirano prevezli ovdje do poljudske ljepotice. U to je vrijeme Torcida napravila spektakl u gradu, okupili su se na pjaci, zapjevali preko live, prošetali u korteu preko starog placa i onda došli na Poljud.

Navijačke pjesme orile su se sat i pola, dva, pjesma nije prestajala ni na tribinama. Kažu ljudi da se ovdje za Hajduk živi, a derbi zorno prikazuje rivalitet sjevera i juga u nogometnom i navijačkom smislu.

Tko će večeras slaviti, znat ćemo za nekih 40-ak minuta kada završava utakmica. Dinamu je ovdje dovoljan bod, odnosno remi s Hajdukom kako bi već pomalo počeo slaviti titulu državnog prvaka.

Nadamo se ni da do konca dana nećemo u policijskom izvješću čitati crtice o navijačkim neredima", zaključila je.

