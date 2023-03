Inflacija se itekako osjeti i na Uskrsu. Građani tvrde da statistika i nije točna i da je hrana skuplja najmanje 20 posto. Dnevnik Nove TV provjerio je cijene u Splitu, Zagrebu, Varaždinu i Osijeku i izdvojio koja je tržnica uoči Uskrsa najskuplja i koliko.

Tržnice su pune, a cijene svuda više nego lani. Građani su također primijetili razlike. Neki smatraju da je sve barem duplo skuplje, dok drugi misle da su cijene porasle za pet do osam posto.

U Zagrebu ćete za kilogram janjetine izdvojiti 13 i pol eura, i sami trgovci kažu to je previše.

"To je ekskluzivna cijena, jer ovako skupo u životu nismo prodavali, digla nam se cijena za trideset posto više nego prošle godine", rekao je Mario iz Zagreba.

U Osijeku ćete isto platiti devet, u Varaždinu 11,80, a u Splitu rekordnih 14,60 eura. Tražite li odojak, kilogram je u Zagrebu gotovo sedam eura, u Osijeku 6, 30 eura, Varaždin ga cijeni 8 i pol, dok je Split ponovno rekorder s 8,60 eura.

Za jaja kažu išla su od 70 do sto posto gore, no Mira iz Kašine, koja ih godinama prodaje tvrdi to nije istina.

Inflacija u ožujku 10,6 posto: Tri kategorije proizvoda poskupjele su najviše

"Govore kako je plac poskupio, kako je to sve skupo i ovo i ono, a tri eura su jaja. Pa koliko su onda jaja, a lani su 25 bila. Sad su evo oko 22 i nešto. Pa nisu uopće poskupjela", jasna je bila Mira.

U Osijeku su najskuplja 2,70 eura, na varaždinskoj tržnici gotovo za euro skuplja, 3 i pol, dok su u Splitu i Zagrebu po 3 eura, donosi Amela Čilić, reporterka Dnevnika Nove TV.

Vezica mladog luka najviše je poskupjela.

"Osamdeset centi, a lani je bilo pedeset, ali ne centi nego lipa. Pola kune", rekla je Slavica. Takve su cijene u Zagrebu, ali i u Osijeku je slično. "Rotkvica stoji jedan euro, a mladi luk isto, jedan euro", poručila je Ana iz Osijeka.

Poskupljuje namirnica koju većina koristi: "Najjeftinija voda skuplja je od našeg proizvoda"

Ono što i Ana zna, jasno je na prvi pogled, a to je da rotkvice i mladi luk svugdje drže istu cijenu.

Sveukupno, za ovih pet proizvoda najviše će se izdvajati na splitskom pazaru, čak 27 eura i 80 centi, a najmanje na osječkoj tržnici, točno 20 eura. Razlika među tim gradovima je čak 30 posto. Više i od inflacije i od dojma građana.