Tko je sve zakazao u slučaju trovanja? Prvo sam pomislila da spavaju, ali…

Od ponedjeljka navečer poput požara širile su se poruke društvenim mrežama da su otrovana popularna pića popularnog brenda. Sprženi jednjak, trovanje, bolnica, hospitalizacija, kontaminirane cijevi kiselinom – vrištalo je iz poruka i dizalo paniku među građanima.

Prvo što sam pomislila jest da se opet netko fino odlučio igrati s osjećajem građana kao što je često bio slučaj za vrijeme korone ili netom nakon potresa. I tada su kružile poruke da je tetka jetrvine sestre koja radi u bolnici potvrdila da ljudi umiru od cjepiva ili da je doktor koji je susjed od bakinog zeta čuo da su neki umrli nakon što su se cijepili.

Za vrijeme potresa javljali su se oni koji imaju ''dobru vezu u Seizmološkoj službi'' da će u toliko i toliko sati novi potres i da će nas sve satrati sa zemljom. ''Bježite ljudi, nije šala, sad će opet roknuti, rekla mi je žena čiji sin iz prvog braka radi na potresima. Informacija je provjerena'' i slične budalaštine kolale su bespućima interneta.

Sinoć sam pomislila isto. Ma neko se loše zeza, mi ćemo na portalu to ignorirati, ne želimo dizati paniku. Ali poruke su otišle predaleko, shvatila sam da je vrag odnio šalu i da kao ozbiljni medij ipak moramo nešto učiniti. Od nadležnih nam se nitko nije javljao, ali su nam se obraćali zabrinuti ljudi. Nitko se nije oglasio. Valjda glasnogovornici i zaduženi za krizno komuniciranje sad sastanče, pa ćemo pričekati. Nitko se nije oglasio. Ok, kasno je, pomislila sam, možda sada spavaju pa će odmah rano ujutro objasniti sve.

Kad sam se probudila, a budim se rano, i dalje nije bilo odgovora. Samo se povećao broj poruka i intenzitet panike među građanima. Onda smo opet slali upite i zvali sve koji su nam pali na pamet. Policiju, bolnice, odvjetništvo, inspektorat, zavod za javno zdravstvo, Coca-Colu, ministarstvo... Svi zakopčani do grla, u rukavicama su odgovarali – 'Pošaljite upit, dobit ćete priopćenje'. Pa smo slali upite. Postalo je sve sumnjivije. Pa brate, ako je sve ok, cuga ok za piti zašto to proizvođač nije rekao još juče?. Zašto se nije oglasio danas? Toliko je glupo i lažno da nemaju potrebu ni reagirati? A ne, to se tako ne radi. Oglasiti su se morali odmah, sad, jučer. Prije nego što je postalo nezaustavljivo.

KBC Rijeka odgovorio je da imaju pacijenta sa sumnjom u ozljedu jednjaka. A onda se oglasila i riječka policija. Oni su rekli da su za sumnjivi slučaj saznali 4. studenog. Čekajte, 4. studenog? U subotu?!?! Prije 4 (riječima: ČETIRI) dana su imali informaciju, a javnost su obavijestili danas. Nema sumnje, zakazali su.

Inspektorat još ništa službeno nije rekao, a Coca-Cola koja valjda jedina zna pravu istinu šutjela je sve do poslijepodne. To je čista jedinica iz kriznog komuniciranja. Je li zakazao PR ili menadžment kompanije nije me briga. Ako ne postoji problem s njihovim pićima, zašto nisu zaustavili širenje panike i straha? Ako postoji… U tom slučaju netko je gadno pogriješio i onda netko jako mora odgovarati.

Oko 12:20 stiglo je, u najmanju ruku, šturo priopćenje Coca-Cole da su svjesni slučaja i da su spremni na suradnju s nadležnim tijelima. Odgovora što se dogodilo nema. Ne sumnjam da će novi ''odgovori'' stići od susjede zaovine tetke koja ima nekog tko zna nekog.