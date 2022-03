NATO tvrdi - dron je bio nenaoružan, a premijer je na izvanrednoj novinskoj konferencije pokazao fotografije eksploziva - što se događa?

Predsjednik je tijekom poslijepodnevih sati zabranio prelete borbenih aviona, a premijer je na istoj novinskoj konferenciji tvrdio da će tih preleta biti i više, zar nije ovo pomalo neozbiljno? ''Događa se, blago rečeno, komunikacijski kaos. Prvo su se spominjale bombe od 120 kila, pa avionske bombe, pa 40 kila eksploziva'', rekao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago te podsjetio da je premijer Andrej Plenković zatražio da NATO istraži što se točno događa.

''Danas imamo ovakvu situaciju - s jedne strane se premijer konfrontira s glavnim tajnikom NATO-a. Ne znam je li to uobičajena komunikacija, samo zasigurno nije dobro u ovakvoj situaciji - gdje smo praktički na korak trećeg svjetskog rata. Kakvu mi to poruku šaljemo?'', upitao je Bago.

Kaže da se ne vode istrage o ''krađi u kokošinjcu'', već se radi o ozbiljnim istragama i mogućim vojnim ugrozama. ''Bolje im je svima da šute'', rekao je Bago.

''Glavni tajnik NATO-a je pogriješio dan kad je pogođen Zagreb, em se oglasio tek kad su ga novinari pitali, a ne isti dan. Baš me zanima što bi se dogodilo da je takav dron doletio do Milana ili recimo do Budimpešte? Kako bi se NATO postavio?'', ističe Bago.

Kaže da NATO-ov štit funkcionira samo na papiru. ''Blago rečeno - kaos'', sumirao je Bago.

Prokomentirao je Milanovićevo priopćenje u kojem zabranjuje prelet vojnih aviona, nedugo nakon što je premijer rekao da će preleta biti - više.

''Ovo je blago rečeno neozbiljno. Preleti francuskih aviona su najavljeni da će letjeti iznad Jadrana, a onda se poslijepodne vidjela najava MORH-a da će letjeti iznad Zagreba'', pojasnio je Bago.

Istaknuo je da se na presici, koju je održao Plenković, vidjelo da je na trenutak stao. ''Mi smo članica NATO-a. Tako se ne razgovara i ne ponaša. Sutra će uistinu biti parkirani američki F-16. To ne radi jedna članica NATO-a drugim članicama. To je dječja igra, neodgovorno je. Nama je rat praktički na predvorju. Otprilike je rat kao na relaciji Zagreb-Dubrovnik, a naš državni vrh se ponaša kao u dječjem vrtiću'', zaključio je Bago.

