Je li svijet na rubu novog rata? Treba li se Hrvatska i kako uplitati u situaciju oko Ukrajine? Situaciju je komentirala urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Izgleda da je svijet na rubu novoga rata, a urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je aktualno stanje stvari i smjer u kojem bi se mogle dalje razvijati.



''Mislim da rata, za sada, u Ukrajini neće biti koliko god je dojam da je diplomacija ušla u slijepu ulicu i da je zašutjela, ali duga je i mukotrpna i treba joj vremena'', kazala je Petrović i dodala da je na djelu hibridni rat i snažna diplomatska operacija koju vodi Rusija.

U srijedu započinju mirovni pregovori u Parizu. ''Riječ je normandijskom formatu - ranije utemljenom pa umrlom, a sada ga se opet pokušava oživjeti. Prilično sam skeptična prema toj vrsti pregovora jer rješenje konflikata nikada nije bilo vrijeme Europe. To znamo iz vlastitog iskustva. Što se NATO-a i EU tiče, postići će se načelno suglasje. Nije potpuno jer što se EU tiče, vode svoje bilateralne politike s ruskom federacijom'', kazala je Petrović u Dnevniku Nove TV.

Bitno je, smatra Petrović, da se uključi Ukrajina, a njih nema. ''Vidim jedino da se na društvenim mrežama oglasio Volodymyr Zelensky. Za očekivati je da se njihov ministar vanskih poslova razlijeće po svijetu i da je na svim bitnim punktovima jer se radi o njihovoj glavi'', ističe Petrović.

Po njenom mišljenju, Ukrajina se previše oslanja na Ameriku. ''Amerika radi iz vlastitih interesa. Ukrajina mora početi provoditi sporazume iz Minska, a kako će završiti - vidjet ćemo'', kazala je Petrović.

Što se Vladimira Putina tiče, Petrović ističe da on želi pregovarati isključivo u ženevskom formatu, a ne normandijskom, s predsjednikom SAD-a Joe Bidenom. ''Time pokazuje da je Rusija relevantan faktor i igrač, da to nisu isključivo Kina i Amerika'', kazala je Petrović.

Treba li se Hrvatska uplitati? ''Hrvatska može odbiti sudjelovanje u operaciji NATO-a, ali to se treba jako dobro obrazložiti. Nismo to jednom vidjeli. Njemačka je dugo godina odbijala slati svoje vojnike na Kosovo, kao i Grčka u napadu na Srbiju, to se treba komunirati u okviru NATO-a'', podsjetila je Petrović.

Osvrnula se i na stav predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. ''Ako je to već komunicirao u NATO savezu, postigao suglasje s premijerom, ako je naš veleposlanik pri NATO savezu dobio jasne političke instrukcije onda je okej. Ako nije, onda nije okej. Prenose ga ruski mediji i interpretiraju ga u poprilično krivom kontekstu'', zaključila je Petrović.

Svijet u neizvjesnosti prati vijesti

Napetostima između Rusije i Zapada ne nazire se kraj. Svijet u neizvjesnosti prati vijesti o postrojavanju ruskih vojnika na granici s Ukrajinom. Strahuje se da bi moglo doći do invazije, a NATO je krenuo s planovima u slučaju eskalacije, izvijestila je reporterka Viktorija Bednjanec u Dnevniku Nove TV.

''Zaključak je da smo već duže vrijeme bili jasni i dosljedni da poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, i očekujemo da će Rusija učiniti isto, a svaka agresivna akcija Vladimira Putina će imati teške posljedice'', ističe potpredsjednica SAD-a Kamala Harris.

Britanski premijer Boris Johnson kaže da oni u Ujedinjenom Kraljevstvu neć oklijevati pooštriti svoje nacionalne sankcije protiv Rusije kao odgovor na bilo kakvu akciju predsjednika Putina.

''Razmišljamo o tome da dodatno pojačamo svoju prisutnost u istočnom dijelu saveza. To bi moglo uključivati ​​raspoređivanje dodatnih borbenih skupina NATO-a'', napominje glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

80 hrvatskih vojnika jučer se vratilo iz misije u Poljskoj, gdje su ih zamijenila četiri časnika. Preporuka ministarstva vanjskih poslova Hrvatima je da izbjegavaju putovanja u područja koja graniče s Rusijom. Dok se oni na vrhu međunarodne zajednice dogovaraju kako će i što će - ukrajinski vojnici slušaju nasumična pucanja i eksplozije s druge strane. Iz Kremlja su poručili da s velikom zabrintošću promatraju svaki potez i najave koje stižu sa Zapada.

Biden ne namjerava unilateralno slati vojsku u Ukrajinu

Američki predsjednik Joe Biden nema namjeru unilateralno poslati američke vojnike u Ukrajinu, nakon što je Washington u stanje pripravnosti stavio 8500 vojnika kako bi umirio NATO partnere u jeku ruskog raspoređivanja snaga uz ukrajinsku granicu.

"Samo da se razumijemo: ne postoji namjera ili interes ili želja predsjednika da pošalje vojsku u Ukrajinu. NATO je forum potpore partnerima i zemljama našeg istočnog krila, i to je ono na čemu je fokus", rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je u ponedjeljak da je 8500 vojnika obaviješteno da budu spremni za brzi odgovor NATO snaga, ukoliko ih savez pozove na dužnost.

Moskva uporno opovrgava da ima bilo kakve planove za napad na Ukrajinu te smatra da su poruke sa Zapada dokaz da je Rusija meta, a ne agresor.



