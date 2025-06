Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije komentirao je na svojem Telegram profilu novoraspirani sukob Izraela i Irana. Taj nekadašnji ruski predsjednik i premijer koji je odradio rošadu na funkciji predsjednika s Vladimirom Putinom kako bi potonjem omogući brojanje predsjedničkih mandata ispočetka, podsjetio je svoje pratitelje za što ga se često prozivaju.

"Često me optužuju za raspirivanje nuklearne histerije. Shvatite! Kad pišem o nuklearnom sukobu, to nije tek tako. To je stvarno. I brzo. To nikome ne treba!", napisao je Medvjedev s puno uskličnika na svojem Telegramu.

Ovaj nekoć na Zapadu omiljeni ruski političar, u međuvremenu se prometnuo u jednu od najglasnijih ratnohuškačkih figura u ruskom društvu. Kao što je nedavni rad istraživačkih novinara pokazao, Medvedovo "lajanje" za rat nije radi sela, nego radi sebe.