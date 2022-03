Ove ćemo godine i na skuplji godišnji odmor. Kavu, večeru, smještaj - sve ćemo plaćati više. I to ne samo usred ljeta, već i za onaj ''jeftiniji'' godišnji odmor u predsezoni.

Prvo pandemija, a sada i rast cijena energenata, inflacija i rat u Ukrajini. Sve je to poremetilo dobre planove i brojke kojima smo punili proračun. Do kraja veljače booking je bio kao rekordne 2019. godine, u nekim segmentima i do 10 posto bolji, no nakon napada na Ukrajinu nije pao, ali je usporio, javlja Lina Dollar iz Istre za Dnevnik Nove TV.

Među domaćim destinacijama prednost će imati one do kojih je lakše stići automobilom. Neki su kampovi u Istri već puni, a skupe destinacije dodatno su poskupjele. Ne čini se da će domaći gosti sebi moći priuštiti odmor na moru.

Puno je upitnika nad glavama iznajmljivača posljednjih dana. Booking za predsezonu gotovo je stao, a domaćim je iznajmljivačima baš predsezona bitna za zaradu, javlja Mario Jurič iz Splita za Dnevnik Nove TV.

''Naravno da smo zabrinuti, rezervacija je osjetno manje od očekivanja kada je u pitanju predsezona. Sezona se drži stabilno za sada, ali nama u obiteljskom smještaju je predsezona jednako važna'', kaže Barbara Marković iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Marković kaže kako je prijelomni trenutak za prestanak i pad rezervacija u predsezoni bio pad letjelice u Zagrebu. ''Gosti očito čekaju razvoj situacije, a booking definitivno pada. Ako mene pitate izvjesno je da predsezone neće ni biti, ali za samu sezonu se za sada ne bojim'', objašnjava Marković te dodaje kako se pad rezervacija ili njihov izostanak posebno osjeti kod prekooceanskih gostiju koji nas povezuju preko govornog područja s Ukrajinom i Rusijom.

Kada su u pitanju cijene one definitivno rastu, posebno za onaj dio srca sezone, no Marković apelira da se ne pretjeruje s cijenama te da se s njima ne ide iznad onih iz 2019. godine. ''Eventualno da se unese neka mala kalkulacija troškova, ako je potrebno'', kaže.

Domaćim gostima Jadran je ionako preskup, ove godine bi moglo biti još i gore.

