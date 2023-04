Posljednih dana pune ruke posla imaju granični policajci, koji su u dvije akcije spriječili ulazak ukupno 25 stranih državljana na teritorij Republike Hrvatske. Na jednu od čestih ruta migranata otišla je i reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Jedna akcija provedena na području općine Saborsko, zaustavljen je kamper čeških registracijskih vozila. U njemu je bilo 14 stranih državljana, četvero ljudi bilo je u prtljažnom prostoru bez ventilacijskog sustava i namjeravali su ih prevesti do Italije, a vozio je državljanin Bjelorusije.

Drugi slučaj je na području Korenice, državljanin Turske prevozio je 11 osoba u kombiju, dvije osobe bile su u prtljažniku.

Ali to nisu jedini slučajevi ilegalnog prelaska granice, Na području Cetnigrada zaustavljeno je njih 29, s slučajeve je za Dnevnik Nove TV komentirao voditelj službe za granicu PU sisačko - moslovačke Alenko Vrđuka.

Pao dvojac: Bjelorus i Ukrajinac krijumčarili migrante u Hrvatsku, držali ih u nehumanim uvjetima

Ekipa Dnevnika Nove TV provela dan s graničnom policijom na najvećem žarištu migrantskog puta: "Mi se često šokiramo"

"Ovo područje će postati još aktualnije dolaskom lijepog vremena, kad padne vodostaj rijeke Une. U takvim okolnostima migranti mogu gotovo pješke prijeći i ući u Republiku Hrvatsku", rekao je Vrđuka.

Migranti koji su nađeni u kamperu, nalazili su se u prtljažniku pa će to i utjecati na kaznu krijumčara.

"Za osnovno kazneno djelo predviđena kazna je godinu, do osam godina zatvora. Međutim u ovakvim slučajevima to je kvalificirano kazneno djelo, zbog ponižavajućeg odnosa prema osobama i u tom slučaju propisana kazna je od tri do 12 godina", pojasnio je voditelj službe.

Među počiniteljima ima i recidivista, ali to je ipak rijedak slučaj.

"Ima puno ljudi koji se angažiraju za krijumčarenje iz drugih država, ima ih i iz Hrvatske. Iz Hrvatske ih angažiraju putem oglasnika i nažalost naši ljudi nasjedaju, očekuju laganu zaradu, međutim radi se o kaznenom djelu", upozorio je.

U pravilu svi pokušaji krijumčarenja završavaju na graničnoj crti, s dolaskom toplijih dana očekuje se i porast pokušaja ilegalnih ulaska na teritorij RH, a povećanje u odnosu na prošlu godinu iznosi 190 posto.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.