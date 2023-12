Dramatični sati u KB Merkur i novi životi na dar: "Umjesto radosti bijelog Božića imamo radost transplantacija"

30-godišnji mladić kojemu je jučer hitno transplantirana jetra dobro se oporavlja na odjelu intenzivne njege, a velika podrška mu je i doktor Miloš Lalovac koji je sudjelovao u transplantaciji.



"To je mladi čovjek koji ustvari sad ima pravo na život sa svojom suprugom i troje djece. Znači to su velike stvari. On je nama doveden s terena u lošem općem stanju, u roku od 24 sata je stavljen na visoku listu za hitno traženje jetre i u roku od nekoliko dana je taj zahtjev bio opravdan, dobili smo dobar organ tako da očekujemo dobar životni vijek ovog pacijenta", ispričao je doktor Lalovac iz KB-a Merkur.

Pročitajte i ovo BUDIMO RADOSNI, ALI I ODGOVORNI UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Trenutak nepažnje, posljedice za cijeli život: "Najbitnije je da ljudi piroteheniku nabavljaju iz legalnih izvora"

Jetra je došla iz Njemačke, prema riječima doktora, u posljednji čas jer već neko vrijeme ima kroničnu bolest jetre.



"Imao je tu nesreću da se zadnjih dana zapravo jako jako pogoršalo i to su one okolnosti kada je jako bitno da u pravi čas pravi pacijent dobije pravi organ. Mladić je imao sreću da je u 5 do 12 ili 12 i 5 stigao organ iz Njemačke", dodao je doktor Danko Mikulić.

Nije on jedini koji se na tom odjelu oporavlja nakon transplantacije, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

"Umjesto radosti bijelog Božića imamo radost transplantacija. U proteklih 12 sati dvoje pacijenata su dobili život na dar - dobili su jetru i očekujemo tijekom noći. Svi organi su došli iz inozemstva tako da su došli iz Njemačke, Austrije, Nizozemske", ispričala je doktorica Jadranka Pavičić Šarić.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Novi veliki prosvjed u Beogradu, oglasio se Vučić: "Sveta je narodna volja..."

Od 20. prosinca jetra je transplantirana i gospodinu Dragutinu.



"Dobro je, ide na bolje i ne može to odmah proći. Išao bih što prije doma, supruga zove i tako, mama i imam unuke, oni stalno pitaju: 'Kad će deda doći?!' Kad ozdravi", našalio se.

Želimo da deda kao i svi koji se oporavljaju ozdrave čim prije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.