Najpoznatiji ljubavni par nastavlja svoju prekrasnu priču. Rodan Klepetan vratio se ovih dana svojoj Malenoj u Brodski Varoš.

Klepetan se 19. godinu zaredom vratio svojoj Malenoj.

''Ma ja sam rekao svima da neće doći prije 10. jer vidite kakvo je nevrijeme. On ima sve gotovo – i hranu i gnijezdo kod kuće. Došao je 11. u 15 sati. Otišao sam gore na gnijezdo s njime da vidim kako izgleda. Sad je sve u redu. Možda će za desetak dana početi i jaja nesti'', kaže Stjepan Vokić koji brine o Malenoj.

''Priča se toliko razvukla… Cijelo jutro me zovu iz Slovačke, Njemačke, Mađarske. Nadrapao sam'', smije se Stjepan. Ali, jedino što je bitno, kaže, jest da se Klepetan vratio. Jako je zabrinut bio kada je prošle godine mislio da neće doći Malenoj.

Preokret u najpoznatijoj ljubavnoj priči u Hrvatskoj: Klepetan se vratio Malenoj!

Otkrio je i koliko Klepetan otprilike ima godina. ''Mislim da on ima oko 35-36 godina. Nije puno, ali je vidno stariji od nje. To se vidi po ponašanju. On jednostavno ima gard'', priča Stjepan. Na pitanje je li sretan što je Klepetan došao, Vokić kroz smijeh odgovara: ''Ma da je 100 sinova…''.

Objasnio je i da su rode vrlo izbirljive kada je riječ o hrani. Malena zimi jede sirovo meso i šunku.