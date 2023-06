Mogu li dobiti novine i sladoled? E, ne može! Kiosci će nedjeljom prodavati samo tiskovine, prodavači vam ne smiju prodati ništa drugo

Od subote (1.7.) na snazi su nove izmjene zakona koje zabranjuju rad nedjeljom, odnosno poslodavci će morati izabrati 16 nedjelja u godini koje će moći raditi. Neki od njih rasporede su već objavili.

Zakon je tako odredio da nedjeljom od sedam do 13 sati mogu raditi kiosci koji distribuiraju tiskovine, no ako uz novine pokušate kupiti neki drugi proizvod prodavač vam to neće smjeti prodati.

"Samo distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7 do 13 sati. Ističemo kako se u navedenom slučaju nedjeljom može obavljati samo djelatnost prodaje tiska, a prodaja ostalih artikala nije dopuštena", odgovorili su iz Ministarstva gospodarstva za 24sata.

Ako poželite kupiti i vodu, grickalice, žvakaće gume, cigarete, sok ili bilo što drugo - prodavač vam ih neće smjeti prodati.