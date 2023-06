Nastavlja se sapunica: Brodosplit od Ministarstva zatražio suglasnost za objavu komunikacije

Uprava Brodosplita zatražila je od Ministarstva obrane suglasnost za javnu objavu njihove komunikacije vezanu uz završetak projekta izgradnje četiri obalna ophodna broda.

"Zbog opetovanih subjektivnih interpretacija ministra Banožića pisane komunikacije između Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. (Graditelja) i Ministarstva obrane (Naručitelja), u kojoj je Graditelj više puta dostavljao traženu izjavu o financijskim i tehničkim mogućnostima Graditelja te svu potrebnu prateću dokumentaciju, od Ministarstva obrane smo zatražili suglasnost za javnu objavu predmetne komunikacije", navodi se u petak u priopćenju.

Po dobivanju suglasnosti, komunikaciju će, kažu, dostaviti medijima kako bi ju prezentirali zainteresiranoj javnosti.

Pročitajte i ovo Napeta situacija Kaos u Francuskoj: Obustavljen autobusni i tramvajski promet, otkazani koncerti, zabranjuje se prodaja vatrometa

"Sve kako bi se umanjila reputacijska šteta našim društvima izazvana posljednjim ministrovim izjavama i njegovim odbijanjem bilo kakve poslovne komunikacije u cilju konačne realizacije Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova", poručuju iz Brodosplita.

Ministar obrane Mario Banožić poručio je ranije danas kako Ministarstvo obrane želi od Brodosplita jasne dokaze o financijskoj i tehničkoj sposobnosti tvrtke da završi projekt izgradnje četiri obalna ophodna broda.

''Projekt koji je potpisan još 2014. godine imao je u sebi već toliko izmjena da ga je teško pratiti. Taj projekt bi morao odavno ispratiti razvoj Hrvatske ratne mornarice'', kazao je Banožić dodavši da ga pritom ne zanimaju izjave s kojima predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izlazi u javnost.

Govoreći o Brodosplitovoj izjavi o sposobnosti, za koju ta splitska tvrtka ističe kako ju je već četiri puta poslala MORH-u, Banožić je kazao da Debeljak ''jako dobro zna što je dostavljeno putem natječaja 2014''.

''To što on šalje nekakve papire o bilanci, on zna dobro da to nije to, tako da on obmanjuje javnost'', rekao je ministar.

MORH je s Brodosplitom još 2014. potpisao ugovor za pet ophodnih brodova za ugovorenu cijenu od 396 milijuna kuna s PDV-om s rokom isporuke 2018. godine, a do danas isporučen je tek jedan.

Pročitajte i ovo slučaj ribarnica Ministar Božinović opleo po Puljku i opoziciji: "Kada ih se uhvati s rukama u pekmezu, pokušavaju manipulirati javnošću"

U međuvremenu je temeljni ugovor pet puta mijenjan, a posljednjom izmjenom cijena povećana za deset posto, što je najveći dozvoljeni zakonski iznos povećanja, zbog povećanja troškova energije, rada, materijala i opreme. Definiran je i plan gradnje i rokovi isporuke brodova prema kojem su tri broda trebala biti isporučena tijekom 2022., a jedan početkom 2023.

Iz MORH-a su u četvrtak izvijestili da su iz Brodosplita dobili nejasnu izjavu na pitanje o tome posjeduje li sve potrebne sposobnosti za nastavak gradnje obalnih ophodnih brodova te da uz nju nisu priloženi jasni dokazi koji to potkrjepljuju.