Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin (Možemo) počela je u petak na Cvjetnom trgu s prikupljanjem potpisa za izbornu utrku, poručivši kako očekuje ulazak u drugi krug jer su je građani prepoznali kao svoj glasi i kao nekoga tko se neustrašivo suprotstavlja HDZ-u argumentima, a ne uvredama.

"Kroz komunikaciju s građanima osjećam izniman rast podrške, vidim to i kroz to koliko se ljudi javilo za volontiranje kao i kroz porast malih donacija, dosad ih je već gotovo tisuću", rekla je Kekin pored štanda na kojem se prikupljaju potpisi.

"Građani su me prepoznali kao svoj glas, prilaze mi i govore što misle o premijeru Andreju Plenkoviću, o HDZ-u, o aferama, prepoznali su me kao nekog tko se neustrašivo, oči u oči, suprotstavlja HDZ-u i Plenkoviću i to argumentima i ne uvredama. To ću nastaviti raditi i kao predsjednica nove generacije", dodala je.

Kandidati za predsjednika Republike u idućih 12 dana moraju prikupiti 10.000 potpisa birača, a svaki birač svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata.

Kekin je poručila da je spremna u 12 dana obići cijelu Hrvatsku i razgovarati s građanima u čemu će joj pomoći stotine volontera istaknuvši kako je jako optimistična i da su već sada rezultati s terena izvrsni. Nema dileme, kaže, da će vrlo brzo, na ukupno 70 lokacija diljem zemlje, sakupiti potreban broj potpisa.

U kampanju, koju financira stranka Možemo! i kroz donacije građana, Kekin ulazi sa sloganom "predsjednica nove generacije".

Građane širom Hrvatske da daju potpis za Kekin pozvao je i koordinator stranke Možemo! i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Opisao ju je kao hrabru i beskompromisnu političarku nove generacije kojoj je javni interes na prvom mjestu.

