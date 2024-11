Milanović protukandidatima: "Oni koji me žele zamijeniti neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam"

Zoran Milanović u kampanju je krenuo iz Čakovca iz posebnih razloga, rekao je. "Uz Međimurje sam i osobno i politički dosta vezan, zato sam odabrao na početku Čakovec, kao good luck, sreća. Volim sve gradove, ali ima puno godina da sam odavde kretao u političke kampanje. Ovo je zadnja. Nema više, ovo je zadnji tango", rekao je Milanović koji je rekao kako će u sljedećih nekoliko dana obilaziti Hrvatsku i skupljati potpise, no ne zna hoće li danas uspjeti skupiti svih potrebtnih 10.000.

Drugi mandat nije garantiran aktualnom predsjedniku, dvoje njegovih prethodnika nije u tome uspjelo. "Nisu imali slogan Predsjednicu za predsjednicu, tko im je kriv?", komentirao je uvjeren da će on dobiti povjerenje za još pet godina.

"Pet godina je iza mene. Tko je zadovoljan onime što sam radio, ukazat će mi podršku. Neće svi, ali to je tako u životu, ne mogu te svi podržavati", rekao je.

O protukandidatima i vladajućima

Upitan koga smatra najozbiljnijim protukandidatom, Milanović je rekao kako prvu puta ne razmišlja o tome.

"Ankete pokazuju svašta pa potpuno promaše, kao u Rumunjskoj. Kod nas je to tu negdje, ali ne treba se u to potpuno pouzdati, a dalje je sve pitanje povjerenja između tebe i ljudi", rekao je Milanović te najavio da će obilaziti Hrvatsku, no ne kao u prvoj kampanji jer se sada nalazi u drugoj poziciji.

"Oni koji me žele zamijeniti neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam. U pet godina sam tijekom vremena govorio puno i tko je to prepoznao i podržavao, vjerujem da će podržavati i dalje. Vjerujem da će broj onih koji me podržavaju biti veći i da ću pobijediti", rekao je Milanović.

Imao je i poruku za birače, upitan o stanju u državi. "Ako im je ovo što gledaju, dobro, ova bruka, sramota i ponižavanje izvršne vlasti koju gledamo već godinama i opet nakon novih izbora... Ovo s izbori za predsjednika ili predsjednicu. Dužnost koja prema Ustavu ima relativno ograničene ovlasti, ali ih ima. Ne možeš se provući s 30, moraš dobiti više od 50 posto glasova. Kad netko to dobije, onaj koji obavlja izvršnu vlast mora to uzeti u obzir", rekao je Milanović i ponovio kako tijekom mandata nastupa s dobrom vjerom i otvorenim rukama za suradnju, što je pokazivao na mnogo načina. "Ali nije išlo", naglasio je Milanović u Čakovcu.

O Olegu Butkoviću

Dotaknuo se i susreta s ministrom prometa Olegom Butkovićem u Škabrnji, s kojim se prepucavao tijekom kampanje za parlamentarne izbore, kad je glavna zvijezda između ostalog bila i Butkovićeva krava Milova. Rekao je kako do tada nije imao ništa s njim.

"Čovjek je nakon nekoliko godina korektne komunikacije počeo malo divljati i optuživati me za stvari koje njegovi suradnici i šefovi rade pod normalno, izmišljao je neke stvari, govorio da su neki ljudi pod sankcijama. To je s ljudske strane pogrešno i to je prošlo. Ne znam tko ga je na to nagovorio i zašto je to radio, ali nisam to doživio osobno, nimalo", komentirao je.

"Odjednom se čovjek propeo. Ima oko mene i sad takvih izazivača. Nisu imali pet godina primjedbi na mene, a sad su odjednom jako kritični. Prekasno i premalo. Ne možeš preko noći promijeniti diskurs onoga što radiš u politici da bi pobijedio mene", naglasio je Milanović.

Pročitajte i ovo I oni su bili djeca Znate li tko je ovaj mali bucko? Žestoko napada premijera i želi biti predsjednik

Pročitajte i ovo Odgovorio Puhovskom Nino Raspudić komentirao slogane svoje supruge: "Nije ona kriva što se tako zove, a ne kao ova dva milicionera"

Pročitajte i ovo temperamentna političarka Znate li tko je ova slatka djevojčica? Glasno progovara o korupciji i želi biti predsjednica

Pročitajte i ovo Predsjednički izbori 2024. Ima ih 13 i svi žele isto: Vrijeme je za prvi korak, a građani moraju znati jedno