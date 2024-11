Novo ministarstvo za demografiju, koje je osnovano prije šest mjeseci, najavilo je svoje prve poteze. Zasad se zna to da će se delimitirati rodiljne naknade za drugih šest mjeseci, a ministar je novinarki Dnevnika Nove TV Barbari Štrbac otkrio još jednu važnu mjeru.



"Jedna od najvećih mjera, o njoj se raspravlja, a to je čuvanje trudnoće i zaštita prava tih žena koje imaju komplikacije. Tu idemo s izmjenama. Ta mjera nije se dirala niti se pomicala više od gotovo 20 godina", rekao je Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Ivan Šipić Foto: DNEVNIK.hr



Žene s komplikacijama moći će tako, kaže, malo lakše iznijeti trudnoću.



"Da bar nema problem s tim hoće li ostati na 550 eura ili će to ići na više. Mogu samo reći da ćemo ići zasigurno na više. Skloniji smo da to bude do nekog limita, ali pristojnog limita. U najmanju ruku da bude dvostruko", otkrio je ministar Šipić.

Problemima demografije bavit će se i ponovno osnovano Vijeće za demografsku revitalizaciju. Na čelu je premijer, članovi ministri. Na stolu je i lex specijalis.



"Zakon se odnosi na sve dionike i institucije koje mogu i moraju pridonijeti demografskoj revitalizaciji. U prvom redu gradovi, općine, županije, sva resorna ministarstva, tijela, udruge, kako god", rekao je Šipić.



Kompletni set mjera ministar će predstaviti za dva tjedna.

Pročitajte i ovo Javila policija Ubijena žena u Zagrebu: Tijelo pronađeno u dvorištu

Pročitajte i ovo Uslijedio odgovor Drama na nebu: Ruski i kineski vojni avioni upali u zračni prostor druge države

Pročitajte i ovo Turizam cvate Ovaj grad imat će najskuplji doček u povijesti, cifra je paprena: "Slobodnih soba još ima, ali ne mnogo"