Kažnjeni napadači na antifašistički marš, na sudu se izmotavali: "Ta NDH je bila neka država..."

Donesene su presude izgrednicima koji su krajem studenog 2025. na Jadranskom trgu u Rijeci napadali okupljene na mirnom prosvjedu “Ujedinjeni protiv fašizma”.

Općinski sud u Rijeci krivima je proglasio šestoricu muškaraca i jednog maloljetnika koji su kao dio veće skupine maskiranih izgrednika napali sudionike skupa. Prit tome su veličali ustaški režim iako, kako su neki od njih i priznali sudu, niti ne znaju što je Nezavisna država Hrvatska i poklič "Za dom spremni", piše Jutarnji list.

Pred sudom je utvrđeno kako je skupina od nekoliko desetaka osoba maskirana kapuljačama i šalovima došla na Jadranski trg kako bi zastrašili sudionike. Dio njih tjelesno je napao jednog od sudonika, udarajući ga po glavi i tijelu, poručujući mu da je "izdajica domovine" i "je..na komunjara".

Skupina je udarajući raznim predmetima stvarala buku i zborno uzvikivala "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna država" i "Za dom spremni", dižući desnice u zrak.

Sudski postupak u ovom slučaju bio je žuran, a pravdanja okrivljenika su u najmanju ruku smiješna.

Jedan od njih, 37-godišnji A. B, na sudu je rekao da ima završena dva razreda srednje škole, da ništa što mu se stavlja na teret nije točno i da se ne osjeća krivim. Na Jadranskom trgu, kazao je, zatekao se slučajno. Tvrdio je da nije bio maskiran, te da je pjevao "Mi Hrvati", što i inače pjeva na utakmicama.

Petookrivljeni, nezaposleni dostavljač, N. Đ. (25), također rekao da je išao na utakmicu te je došao na trg koji je dogovoren kao zborno mjesto.

"Ne osjećam se krivim. Nikoga nisam vrijeđao niti sam dizao desnu ruku. Član sam Armade i imam kupljeni paket ulaznica za Rujevicu. Ne znam što znači Nezavisna država Hrvatska. To je neka država koja je postojala prije, učio sam o tome iz povijesti. Ne znam ni što znači povik "Za dom spremni". A kapuljaču i masku sam imao jer je bilo hladno i boljelo me grlo", kazao je, piše Jutarnji list.

Sud ih je kaznio novčano, iznosima u rasponu od 3.300 do 4.200 eura, dok je maloljetniku sljedećih šest mjeseci zabranjeno da sudjeluje na bilo kojoj manifestaciji u organizaciji Armade ili HNK Rijeka, u Hrvatskoj ili inozemstvu.