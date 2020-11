Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović rekla je u ponedjeljak da su radnici u zadarskoj studentskoj menzi, koji štrajkaju legalno i legitimno već 25. dan, pod velikim pritiskom poslodavca.

''Direktorica Agencije za studentski standard i rektorica sveučilišta Dijana Vican proračunskim novcem plaćaju catering za studente i tako štrajk učinile bespotrebnim'', ustvrdila je Peović na konferenciji za novinare ispred zgrade Hrvatskog sabora.

''Direktorica radi kao blagajnica, a komercijalni direktor servira hranu, to nije protuzakonito, ali je pritisak na radnike'', rekla je Peović i dodala da se istodobno radnicama prijeti i onemogućava ih se u ostvarenju sindikalnih prava jer se o plaći pregovara, a nije jednostrani akt poslodavca pojasnivši da radnice traže sistematizaciju radnih mjesta, bodovanje radnih mjesta i obračun plaće u skladu s time.

Štrajk za dostojan život

''One ne štrajkaju za veće plaće, nego za dostojan život'', poručila je te napomenula da da zastrašuje i studente koji radnicima daju potporu.

Pozvala je premijera Plenkovića da se očituje o činjenici da se državni proračun koristi za razbijanje štrajka i o tome zašto se radnicima onemogućava legitimni zahtjev radnika samovoljom rektorice Vican. Pozvala je saborske zastupnike i sveučilišne radnike da se solidariziraju sa štrajkašima.

''Sukob Milanović-Plenković je predstava za javnost''

Upitana o sukobu predsjednika i premijera vezane uz sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, Peović je odgovorila da je to predstava za javnost, a kada se postavi pitanje kolektivnog pregovaranja o plaći onda ih nema.

Nažalost, nemamo suca koji će potvrditi da radnici imaju pravo štrajkati, nego će ih tzv. "lockoutom" izbacivati iz štrajka kao legitimnog pritiska radnika koji mora biti omogućen.

No, dodala je, to nećemo čuti ni od premijera ni od predsjednika koji je kao premijer donio rigidan Zakon o radu koji je 2014. i omogućio da je Hrvatska na vrhu kada je riječ o prekarnim ugovorima o radu koji ne zaštićuju radnike, traju do tri mjeseca i mogu se produljivati u beskraj.

Podržat će interpelaciju

Vezano uz sutrašnju interpelaciju o u Saboru o radu Vlade u slučaju projekta vjetroeletrane Krš - Pađene, Peović je najavila kako će ju podržati, ali i upozorila da se to poduzima kako bi se istaknuli određeni politički akteri i dobili još malo više medijske pažnje, ali da se ne rješavaju problem u korijenu.

To bi značilo zapitati se o energetskoj samodostatnosti Hrvatske i onome što je radio ministar energetike Tomislav Ćorić i njegovi SDP-ovi prethodnici koji su ugrožavali energetsku samodostatnost naše zemlje.

Ustvrdila je kako je nekadašnji SDP-ov ministar Slavko Linić potpuno nepotrebno privatizirao Inu kada je bila jednako snažna kao i Mol i kada se čak govorilo da ga ona može preuzeti, i tada kreće sumnjiva privatizacija.

''Ne smijemo zaboraviti kakvu je politiku vodio SDP, jer se te dvije stranke slažu u potpunosti kada je riječ o radništvu, poreznoj politici i društvenoj većini'', smatra Peović.

''Nema razlike između HDZ-a, SDP-a i HNS-a''

Nema velike razlike između HDZ-a, SDP-a i HNS-a koji je zastupao privatizaciju svih mogućih sektora navodeći da je (uhićeni predsjednik Uprave Janafa) Dragan Kovačević bio zagovornik i provoditelj privatizacije mirovinskog sustava i to mu još više spočitavam, rekla je Peović.

Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković je upozorio da rektorica Vican, kao i neke banke, radnicima daje ugovore po načelu 'uzmi ili ostavi' kao da onaj koji ga potpisuje nema pravo išta reći.

"Ona lupa šakom po stolu i poručuje - ja ću vam određivati plaću, nećemo o tome pregovarati, vi ne postojite, a onda da bi taj stav obranila, koristi javni novac i to joj dozvoljava ova vlada", ustvrdio je Iveković.