Kasni dostava tisuća paketa, kupci dobili obavijesti: "Želimo biti iskreni i javiti ti što se događa"

Brojni građani ostali su ovih dana zakinuti za brzu dostavu paketa, nakon što se ispostavilo da je dio vanjskih partnera dostavne službe DPD obustavio suradnju s tvrtkom.

"Želimo biti iskreni i javiti ti što se događa", stoji u poruci koju je naša čitateljica dobila od trgovine u kojoj je naručila neke proizvode.

"Trenutno su vanjski vozači DPD-a obustavili dio dostava, što je uzrokovalo kašnjenje tisuća paketa diljem Hrvatske. Nažalost, i neki od naših paketa su među njima (manji broj, ali ih ima)", stoji u poruci u kojoj se navodi kako se očekuju privremena kašnjenja u isporuci na području Zagreba te vrlo vjerojatno i u Splitu.

Još jedna čitateljica iz Zagreba rekla nam je kako je prije pet dana dobila obavijest da je DPD preuzeo njezin paket, međutim, još uvijek nije stigao iako je do sada dostava bila brza i bezprijekorna.

U medijima su se pojavili navodi da je DPD-u otkazao veliki dio vanjskih pod-dostavljača, nezadovoljni uvjetima poslovanja te da na dostavu čeka gotovo 12 tisuća paketa.

Oglasio se DPD

Tvrtka DPD Croatia oglasila se priopćenjem i demantirala ove navode.

"DPD Croatia posluje redovno na nacionalnoj razini, dok se manji broj vanjskih partnera u Zagrebu privremeno povukao iz operativnih aktivnosti", stoji u priopćenju tvrtke.

Navode kako nije riječ o zaposlenicima tvrtke niti o štrajku, već vanjskim partnerima koji su se odlučili trenutačno ne izvršavati dio svojih ugovornih obveza.

Trenutno se provodi proces restrukturiranja partnerskih odnosa, radi povećanja učinkovitosti i unaprjeđenja kvalitete usluge. "Zahvaljujući fleksibilnosti operativnog sustava i podršci ostalih partnera, dostava na području Zagreba odvija se prema planu, a očekuje se potpuna normalizacija u narednim danima", poručili su iz DPD-a.