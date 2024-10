Kaos zbog kiše: Nevjerojatne snimke iz Istre, problemi i u Rijeci

Pogoršanje vremena stiglo je u Hrvatsku, kiša pada od jutra.

"Možemo očekivati širok spektar vremenskih neprilika, ovo je tipična ranojesenska situacija. Imamo frontu koja nam stiže, more je još toplo pa je to pravi recept za nevrijeme. Najviše problema će stvoriti obilna kiša, očekujemo je stvarno puno, najviše na Jadranu, Gorskom kotaru i Lici gdje će u srijedu navečer i u četvrtak pasti i više od 100 mililitara kiše. Uz to na jugu Dalmacije će biti izraženijih pljuskova i grmljavine, atmosfera je tamo najnestabilnija pa su moguće bujične poplave, naravno lokalno, a moguće su i pijavice na moru. Uz to će u Dalmaciji zbog niskog tlaka zraka i zbog juga more dizati", rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Vikić-Topić.

Obilna kiša već je potopila Istru i Rijeku, a iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upalili su narančasti meteoalarm za Riječku i Gospićku regiju te Kvarner.

U riječkom području već su popodne bile zabilježene velike količine padalina, s više od 80 milimetara kiše, prema izvješćima IstraMeta. Najviše kiše, prema najnovijim informacijama, palo je u Krasici, gdje je zabilježeno 137,4 milimetara padalina.

Obilne i intenzivne oborine tijekom sljedeća tri dana mogle bi uzrokovati bujične i urbane poplave koje u nižim dijelovima slivova mogu uzrokovati visoke vodostaje rijeka s mogućim ulaskom u mjere obrane od poplava, upozoravaju u četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Kako javlja Istramet, poplavili su Sv. Lovreč i Novigrad.

Početak nepovoljne hidrološke situacije s bujičnim i urbanim poplavama je od jutros na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru (Gornja Dobra, Kupa), dalje uz granicu sa Slovenijom, a s daljnjim razvojem vremena od noćas i nadalje i u Lici (Otuča, Lika i Gacka), zadarskom zaleđu i Zadru. Obilna oborina prognozirana za kraj četvrtka i petak će također povećati mogućnost bujica uz središnju i južnu jadransku obalu i u zaleđu.

U nižim dijelovima slivova tečenje će usporiti i podizati vodostaje rijeka i sljedeći tjedan. Zbog obilnih oborina velike vode Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze za područja zapadne Slovenije, jadranske obale i zaleđa, Gorskog kotara i Like daje visoke izglede za obilne oborine (iznad 150 mm) u narednih deset dana od kojih će se glavnina ostvariti do ovog vikenda.

Stoga hidrološki model Europskog sustava upozorenja na poplave ukazuje na značajnu mogućnost pojave velikih voda na Rječini, Kupi, Dobri, Mrežnici, Korani, Glini, Uni, Lici, Gackoj, Zrmanji, ali i Savi, Muri i Dravi sljedećih dana. Operativni hidrološki modeli DHMZ-a također ukazuju na velike vode sljedećih dana za slivove Kupe, Une, Like i Gacke, Zrmanje, Krke i Cetine, ali i povećane dotoke Save, Mure i Drave. Prema aktualnih hidrološkim prognostičkim materijalima povećanje vodostaja na gornjoj Savi počinje od noćas do nedjelje.

Nizvodno od ušća Kupe i Une u Savu porast će biti sporiji, ali značajan jer će ove dvije rijeke donijeti velike količine vode. Sava u Zagrebu i nizvodno, kao i Kupa, Dobra, Korana, Mrežnica, Glina, Una, Lika, Gacka će doseći mjere obrane od poplava čiji će stupanj ovisiti o ostvarenoj oborini i njenom intenzitetu. Mura i Drava bi na ulazu u Hrvatsku svoje maksimume mogle imati petak /subotu u nižim mjerama obrane od poplava ovisno o oborini u Austriji i Sloveniji.

Moguće bujične i urbane poplave Velika količina oborine u kratko vrijeme može prouzročiti bujične i urbane poplave počevši od danas u Istri, Gorskom kotaru i dalje uz granicu sa Slovenijom. Sa širenjem oborina tijekom sljedeće noći i dana i mogućnost pojava bujica se širi na Liku, Dalmaciju i zaleđe.

Poseban naglasak je na Gornjoj Dobri (Ogulin), Otuči (Gračac), Lici, Gackoj, Zrmanji, Zadru i zadarskom zaleđu. Tijekom noći s četvrtka na petak te u petak, takva se mogućnost povećava i na području središnje i južne Dalmacije, stoji u priopćenju DHMZ-a.