Snažno pogoršanje vremena pogodilo Hrvatsku, očekuju se obilne kiše: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Ciklona i fronta koje nam nose novo jače pogoršanje stigle su nad naš dio Europe. U srijedu navečer i u četvrtak će se premještati iz Sredozemnog u Jadransko more pri čemu će se vrijeme intenzivirati, past će obilna kiša, u nekim krajevima više od 100 mililitara u 24 sata, a vjetar će mijenjati smjer i jačati.



Ujutro će biti pretežno do potpuno oblačno. Kiša je moguća u cijeloj Hrvatskoj, no najveća vjerojatnost za nju u tim prijepodnevnim satima je u Slavoniji i Dalmaciji. U južnoj Dalmaciji su izgledni i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će sjeverac i bura koji će jačati, pa će zbog njih biti hladno. Samo će još južnije od Šibenika puhati jugo pa će tamo biti toplije.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno do potpuno oblačno, sa čestom kišom. U južnijim će predjelima padati jače i obilnije. Uz to, bit će pomalo vjetrovito i hladno, puhat će slab do umjeren sjeverac, a temperatura će rasti do najviše 13, 14 stupnjeva.



Oblačno poslijepodne bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu također uz kišu. Štoviše, ona će biti češća nego ujutro. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uz temperaturu od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva.



U Istri i Primorju će puhati škura bura, umjereno do jako i bit će pretežno oblačno U većini krajeva će padati kiša. Češće nego ujutro i ponegdje će pasti obilnija količina, osobito navečer, na otocima. Tad će i bura jačati na jaku do olujnu. Temperatura će biti od 15 do 19, no s burom će se činiti hladnije.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno i kišovito. Kiša će tijekom dana biti sve češća i jača. Temperatura se neće znatnije mijenjati, cijeli će dan biti oko 10 stupnjeva, pa će se činiti hladno uz sjeverac koji će prema večeri jačati.



I u Dalmaciji će biti pretežno oblačno. Samo su povremeno moguća kraća sunčana razdoblja. No bit će i kiše, lokalno i obilne. A i pljuskova s grmljavinom koji mogu biti jače izraženi, osobito na jugu, južnije od Pelješca. Puhat će jako i olujno jugo, duž cijele obale, a temperatura će rasti 22, 23 Celzijeva stupnja, samo će na sjeveru i unutrašnjosti biti malo manje.

Vrijeme idućih dana

U petak će na kopnu biti oblačno, vjetrovito, hladno te i dalje kišovito. Zatim za vikend većinom suho. Samo će mjestimice još u subotu pasti malo kiše, ali i dalje ostaje pretežno do potpuno oblačno. Tek su u nedjelju poslijepodne moguća kraća sunčana razdoblja. Temperatura će uglavnom biti od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.



Na moru će biti malo više sunca, ali i dalje nestabilno, tako da će i dalje biti pljuskova s grmljavinom. Veća vjerojatnost za njih je u petak, nešto manja u subotu i još manja nedjelju. U petak će se bura proširiti na cijelu obalu, puhat će umjereno do jako, a onda će za vikend postupno slabjeti. Jutarnja će temperatura biti oko 15, a dnevna oko 20.



U svakom slučaju, promjena je počela. U srijedu navečer, najizraženije vrijeme imat ćemo na zapadu Hrvatske. Jaki pljuskovi očekuju se u Istri, Primorju, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. U četvrtak će se ujutro vrijeme prolazno smirivati, no onda će popodne kiša opet biti sve češća i obilnija.

