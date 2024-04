Kaos u prometu: U Zagrebu tramvaj iskliznuo iz tračnica

Još jedan zastoj prometa u Zagrebu. Nešto prije sedam ujutro u četvrtak iz tračnica je iskliznuo tramvaj. Sve se dogodilo na Savskoj cesti, kod Ulice grada Vukovara, izvijestio je ZET.

Tramvajske linije koje dolaze iz središta grada prometuju na Ljubljanicu.

U promet su uključeni autobusi koji voze na dionici od Savskog mosta do Trga Mažuranića te od raskrižja Vukovarske i Radničke do raskrižja Vukovarske i Vrančićeve, Vrbika, kao i od Radničke ulice do Trga Mažuranića, navodi se na stranici ZET-a.