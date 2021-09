Petero kandidata za predsjednika Vrhovnog suda pozvano je pred saborski Odbor za pravosuđe na kojem predstavljaju svoj program te odgovaraju na pitanja zastupnika.

Prvi se u Saboru predstavio sudac Radovan Dobronić, kandidat kojeg predsjednik Zoran Milanović želi vidjeti na čelu Vrhovnog suda. Očekuje se i mišljenje Odbora za pravosuđe koje nije obvezujuće za predsjednika koji predlaze kandidata, a niti za Sabor koji donosi konačnu odluku.

"Tako generalno govoriti da je pravosuđe korumpirano, to zaista nije točno. To su besmislice zato jer je sad već stvoreno neko nepovjerenje i tako dalje i tu jednostavno, to sam već rekao da preko 90 posto sudaca, ne da nije korumpirano nego rade čestito i u dobroj vjeri, ono što se kaže. Međutim u čemu je problem, problem je u tome što sudstvo kao grana ono jednostavno mora biti 100 posto provjereno", rekao je Dobronić pred zastupnicima o korupciji i pravosuđu.

