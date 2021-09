Zdravko Mamić na Facebook profilu objavio je "ekskluzivne dokaze u reformi hrvatskog krivosuđa".

Zdravko Mamić na Facebook profilu objavio je "nove ekskluzivne dokaze u reformi pravosuđa koji će reći sve o neovisnosti hrvatskog krivosuđa".

Na fotografijama koje je objavio vide se tužitelj Mišković i suci Miroslav Rožac i Miroslav Jukić, koji su zaduženi u procesu suđenja Mamiću. Naime, oni su se sastali u jednom osječkom kafiću, a Mamić misli da je povod dogovor oko presude koje će biti donesena.

Mamićevu objavu prenosimo u cjelosti:

"Ekskluzivno! Hrvatice i Hrvati, je li ovo moguće? Jeste li vi svjesni gdje živite? Mjesto radnje gornjih fotografija nisu moje noćne more, nego kafić San Francisco u Osijeku, vrijeme radnje jučer u 11 sati i 15 minuta. Na fotografijama se u ugodnom srkanju kavice nalaze neovlašteni tužitelj u mom progonu gospodin Mišković, a za stolom su u dobrom društvu članovi sudskih vijeća koja su oformljena kako bi me osudila – sudac Miroslav Rožac i Miroslav Jukić. U 2021. godini, kao što sam više puta svjedočio i vlastitim očima tijekom suđenja, goste se zajedno neovisni tužitelj i neovisni suci. Slika suprotstavljenih strana "neovisnog" sudstva kako se časte, dogovaraju i druškaju sigurno će biti dio stalnog postava Međunarodnog suda pravde! Donošenje presuda po kafanama Jukiću je očito odavno na meniju jer je u Kafiću Matis prijetio predsjedniku vijeća Krušlinu da mora presuditi Zorana i mene ili će ga spremiti u zatvor! U zatvor sam korumpiranog Krušlina spremio ja, ali mi je već tada bilo jasno da moje suđenje ne vodi predsjednik vijeća Krušlin, koji je nota bene u mom predmetu dao izdvojeno mišljenje i bio protiv moje presude. Koliko cijela "neovisna infrastruktura" zaudara i smrdi od glave govori i činjenica da na traženje odvjetnika Vrhovni sud nije dozvolio da se otvori omotnica s izdvojenim mišljenjem i pročita naglas. U 21. stoljeću u neovisnom i pravednom sudu, pošalju me na sud krivosudaca koji se dogovaraju s tužiteljstvom i još kriju kakve su odluke donijeli. Pa toga nije bilo ni srednjem vijeku. Čak su i tada su krvnici imali obraza stati iza svojih odluka i pročitati ih na trgu. Već tada bilo mi je jasno da su suci Rožac i Jukić, osim što imaju važnu ulogu platitelja računa za kavu i kiselu tužitelja u bircevima, tu da izvršavaju naloge. Viđao sam ih, o čemu sam govorio na press konferencijama, kako redovito izlaze s tužiteljima iz svojih kancelarija, pogotovo dok sam sam ispijao kave u sudskom kafiću, kao izopćenik, a oni se družili i grohotom smijali. Jednom sam ih prilikom prije nastavka rasprave kad su se vraćali iz kafića upitao i spavaju li zajedno? Meni je odavno bilo jasno s kime spavaju i zašto sam morao biti presuđen u montiranom procesu, a to ću i otkriti. Zbog navedenog gledamo pravosudni rat do istrebljenja kako bi se sačuvala pozicija Predsjednika vrhovnog suda u rukama krivosuđa. U zemlji u kojoj se presude donose u bunkerima, konobama, kafićima, u konspirativnim razgovorima na Mirogoju pravo i pravda su beskućnici. U zemlji u kojoj te kadija tuži, kadija sudi, kadija traži pare i satove, a kasnije i dođe na tvoj račun piti u birtiji obespravljeni plaćaju lihvarske kamate da bi preživljavali, ovršeni nemaju osnovna ljudska prava, a mladost nam odlazi iz zemlje. Pozivam sve kojima je stalo do budućnosti djece i zemlje da mi se pridružite u reformi pravosuđa, jer ona nije stala već će uskoro krenuti najozbiljnije i još jače!"