Hrvatski sabor jesensko će zasjedanje započeti u iduću srijedu, 15. rujna, najavio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

Hrvatski sabor će bez prekida zasjedati do 12. studenoga, nakon čega će uslijediti stanka zbog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a zastupnici se u klube vraćaju 24. studenoga i u njima ostaju do kraja ustavnog roka, dakle do 15. prosinca, a po potrebi i dulje, rekao je Jandroković.

Već sada, zastupnike za raspravu čeka više od 120 točaka, no očekuju se i dodatne točke. Tako da nas čeka dosta intenzivan rad, najavio je.

Istaknuo je da epidemiološke, odnosno mjere zaštite od zaraze koronavirusom u Saboru ostaju iste, zastupnici će s govornice i s mjesta govoriti bez zaštitnih maske, a u sabornici će sjediti s maskama.

O razrješenju i imenovanju tajnika Sabora

Jandroković je najavio da će Hrvatski sabor početkom jesenskog zasjedanja donijeti odluku o razrješenju i imenovanju tajnika Sabora, sadašnjem Davoru Orloviću, čiji četverogodišnji je mandat istekao prije 11 mjeseci.

Priznao je da su „rokovi nešto probijeni“, ali da to nije prvi put, da se događalo i ranije u saborskoj praksi.

Objasnio je i zašto se to dogodilo: potres, epidemiološke mjere, priprema promjena u ustrojstvu Sabora

"Odluka o razrješenju i imenovanju donosi se na plenarnoj sjednici, za to je potrebna većina, u tijeku su konzultacije i to je jedini razlog, priprema i dogovor tko će biti, dosadašnji tajnik ili netko novi", rekao je Jandroković, dodavši kako tu "nema ništa što je sporno".

Tko bi mogao biti tajnik Sabora, Jandroković nije naveo.

Ne mogu reći tko će biti, jer konzultacije traju, izjavio je novinarima predsjednik Hrvatskog sabora.

O kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda

Najavio je i kako će vladajuća većina stav o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda RH reći nakon što bude poznato obrazloženje Opće sjednice Vrhovnog suda i održi se sjednica i saslušanje na nadležnom saborskom Odboru za pravosuđe.

Predsjednik Republike je najavio svog kandidata, neće ni biti moguće raspravljati o drugim kandidatima, odgovorio je novinarima,

Rekao je i kako ima svoj stav o kandidatu za šefa Vrhovnog suda, ali ga sada ne može reći. "Dopustite još nekoliko dana, nije to toliko dugo, a onda će se znati stav parlamentarne većine", rekao je Jandroković.