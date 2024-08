Započela je sanacija najvećeg brda smeća u Hrvatskoj, radnici u strahu, a iz udruge tvrde: "To je igrokaz"

Sanacija klizišta na najvećem brdu smeća u Hrvatskoj je napokon počela. Dnevnik Nove TV donosi ekskluzivne snimke iz zraka. I dok je sanacija počela, uzrok katastrofalnih odrona još nije poznat. Mnogi sumnjaju u kvalitetu sanacije. Po slici iz zraka nitko ne bi povjerovao da je od odrona prošlo devet mjeseci. Sve izgleda kao da je bilo jučer - razbacano smeće, prevrnuti kontejneri.

Na rubu brda ekipu Dnevnika Nove TV dočekao je zvuk teške mehanizacije. Počelo je izvlačenje vozila i opreme zatrpane smećem.

Na najvećem brdu smeća u Hrvatskoj nema čega nema - od miješanog komunalnog do biootpada. Vrećice rastvorene već mjesecima na plus 30 na paklenoj vrući. Nesnosan smrad još se više širi. Tek su u utorak uspjeli izvući dva smrskana automobila koja su bila pod brdom smeća. Šeta je totalna to dovoljno govori o jačani katastrofe.

Iz Grada objašnjavaju da je sanacija počela 1. srpnja s pripremnim radovima. Obavljaju je radnici privatne tvrtke. Iako teren i dalje izgleda opasno, gradske vlasti smatraju da razloga za brigu nema.

"Sve se radi sukladno odobrenjima suda i državnog inspektorata tek kad su došla ta odobrenja krenulo se sanacijom", rekla je Dinka Živalj, glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika.

Na terenu su i dalje sudski vještaci. Analiziraju kako i zašto se smeće odronilo. Dok se ne utvrdi uzrok, iz Sindikata kažu da radnici Čistoće neće kročiti na odronjeni dio Jakuševca. Misle kako je ova sanacija neozbiljna i nesigurna.

"Ovo je potpuno nesigurno, vi potkopavate odron i vozite smeće na drugu stranu. Staviti bager na dno odrona i potkopavati ga, radnici Čistoće u taj krug i na taj način u sanaciji neće sudjelovati", rekao je Mumin Hodžić iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće.

Podsjetimo dva odrona dogodila su se u manje od mjesec dana. Jedan je bio toliko velik da je radnik ostao bez ruke.

Nije poznato koliko će vremena trebati da se ovo sve očisti. Iz Grada kažu da je proces zahtjevan pa je teško to prognozirati. Iz udruge Ekologija grada pak kažu da je sanacija čista predstava.

"To je Jakuševački igrokaz. Onog trenutka kad se pojavila kamera Nove TV, tako su brže bolje počelo nešto raditi na bageru. Ovo je ponovno prodavanje magle da se nešto radi, ali ustvari se ne radi apsolutno ništa", rekao je Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

"To nije točno. Sanacija je počela početkom srpnja, to smo javno komunicirali", rekla je Živalj.

Ono što je ključno - za Jakuševac nema još puno vremena. Prije odrona procjena je bila da se do 2029. ovdje može odlagati smeće, ali nakon odrona situacija se mijenja.

Brdo je sve veće, smeće se prebacuje s jedne plohe na drugu. Jakuševac je napregnut do krajnjih granica. Pitanje je koliko dugo može izdržati, a da opet ne pukne pod pritiskom.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Porezna reforma Dnevnik Nove TV doznaje: Građanima bi trebale rasti plaće

Pročitajte i ovo Hladnokrvni ubojica FOTO/VIDEO Brutalno je ubio dvije žene, čeka ga smrt, a šokirao je sud: Za to vrijeme obožavatelji lude za njim i traže ublažavanje kazne