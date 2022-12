Još jedan topao, ali oblačan Badnjak je pred nama, dnevni će maksimumi biti između 10 i 15 stupnjeva, a sličnu situaciju imamo već nekoliko godina. U Zagrebu je na Badnjak posljednjih pet godina temperatura između 12 i 16 stupnjeva, dok je početkom 2000-ih češće bilo između 0 i 7, 8 stupnjeva. Više o tome kakvo nas vrijeme čeka idućih dana zna meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Prosjek se dakle mijenja, Badnjak i Božić nam se zagrijavaju što će u budućnosti još više umanjiti vjerojatnost za bijeli Božić, iako nada naravno uvijek postoji - osim za Badnjak koji će biti pretopao.

Prijepodne umjereno do pretežno oblačno, najoblačnije na sjevernom Jadranu te u kopnenim predjelima pa je tamo moguće malo kiše. Ona je najvjerojatnija oko Rijeke, u Gorskom kotaru te u Slavoniji. S druge strane, najviše sunca imat ćemo u Dalmaciji, osobito na jugu.

U unutrašnjosti će puhati slab jugozapadnjak, a na obali umjereno jugo, samo na krajnjem jugu slaba do umjerena bura. Jutro neće biti hladno, zbog južnog strujanja: na kopnu od 5 do 7 stupnjeva, a na obali oko 11.

Sredinom dana će se u središnjoj Hrvatskoj naoblačiti, bit će pretežno, a na jugu i potpuno oblačno. Može biti i malo kiše, no i dalje ostaje iznadprosječno toplo – između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji pretežno do potpuno oblačno. Najoblačnije će biti duž Posavine, dok u sjevernijim krajevima postoji mogućnost za kraća sunčana razdoblja. Povremeno će biti malo kiše, češće u Srijemu, Baranji i Posavini, no do večeri će posvuda prestati. Ostaje toplo - sredinom dana oko 11 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru i u gorju Badnje poslijepodne potpuno oblačno, povremeno će biti malo kiše - najvjerojatnija je na Kvarneru, no bit će samo slaba i sporadična. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će uglavnom biti oko 13 stupnjeva, samo u gorju malo niža.

U Dalmaciji će se sredinom dana malo naoblačiti, pa će biti umjereno do pretežno oblačno. Više sunčanih razdoblja na jugu, dok na sjeveru može pasti malo slabe kiše. Jugo će puhati slabije nego ujutro, dok će na krajnjem jugu biti još malo slabe bure. Najviša temperatura od 13 do 15 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu promjenjivo do pretežno oblačno: ujutro uz mjestimičnu maglu koja se u nedjelju može dulje zadržati. Ponegdje će biti malo kiše, uglavnom u gorskim krajevima, no u utorak je izgledna i drugdje, osobito prijepodne. Vjetar će biti slab, u ponedjeljak mjestimice umjeren jugozapadni, a u utorak okreće na sjeverni.

I dalje će biti iznadprosječno toplo, ujutro 3 do 8, danju većinom iznad 10. Samo će na Božić vjerojatno biti hladnije zbog te dugotrajne magle.

Na obali promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više će ih biti u Dalmaciji, a manje na sjeveru gdje će povremeno padati malo kiše. U utorak je ona moguća i u Dalmaciji. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će u utorak okrenuti na buru, najprije na sjevernom dijelu. Temperatura uglavnom od 10 ujutro do 15, 16 stupnjeva poslijepodne.

U subotu će mnogi ići na polnoćku, pa je ekipa Dnevnika Nove TV pripremila i posebnu prognozu za badnju večer.

Ona će biti umjereno do pretežno oblačna, ali uz tendenciju razvedravanja sa sjevera pa je na kopnu već prije ponoći moguća magla, osobito u zapadnim krajevima. Kiša koje će sporadično biti tijekom dana, do večeri će manje-više svuda prestati, malo je oko ponoći još moguće samo na Kvarneru.

Na kopnu će navečer biti između 5 i 8 stupnjeva, a na obali od 9 do 12, dakle večer će posvuda biti relativno topla - neka svima bude i mirna!

