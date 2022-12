Snažna zimska oluja zahvatila je velike dijelove SAD-a. Zbog snijega, vjetra i hladnoće, za više od 200 milijuna Amerikanaca izdana su upozorenja i savjeti. Oluja će potrajati nekoliko dana, a već sad je bez struje milijun kućanstava. U najprometnijem dijelu godine otkazane su tisuće letova.

U Sjedinjene Države stigla je zima u pravom smislu te riječi. Hladnoća i snijeg, plima i valovi, izazivaju velike probleme diljem zemlje.



"Sada je temperatura -19 stupnjeva. Velika je bura s nanosima snijega. Snijega ima 6, 7 inči (15 - 18 cm op.a.) za sada. Najavili su oborine 24 sata", kazao je Željko Perić iz Clevelanda u državi Ohio.



Trenutačno nitko ne izlazi, nitko ne vozi. Lokalni mediji su javili pučanstvu da ne napuštaju svoje domove.



Zimska oluja obuhvaća golemo područje koje se prostire od istočne do zapadne obale, od granice s Kanadom, do granice s Meksikom. Diljem zemlje proglašene su opasnosti od mećava i oluja, pa sve do polarnih vjetrova i ekstremnih hladnoća.

"Mislim da je oko -13. Trenutačno sam u redu. Izašlo je sunce, osjećaj je super. Rano ujutro i kasnije navečer bude hladnije. Ako se ne utoplite, ako nemate rukavice, kapu, dobar par čizama, vjerojatno potkošulju, duge gaće ili nešto drugo, bit će vam hladno", kazao je Frank Perrotte iz Billingsa u Montani u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Jasmine Bojić.



"Termalni sloj, dugi rukav, moja uobičajena majica i jakna, a onda ista stvar, tri sloja ovoga, hlače i dva para čarapa", navodi Tyler Moehring iz Portlanda u Oregonu.

Arktička oluja tek počela

Građani se pozivaju na oprez, jer arktička oluja je tek počela.



"Ono što je specifično kod ove oluje jest da će je pratiti vrlo nagao pad tlaka zraka i pad temperature. Tlak zraka će biti nizak poput tlaka u uraganu kategorije 2. Zbog toga će puhati olujan sjeverni vjetar pa će osjet hladnoće biti iznimno izražen", kazao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

"Amerikanci to zovu wind-chill i kod njih je to sastavni dio svake prognoze vremena, tako da su dobro upoznati s tim, ali opet kad čujete da će osjet hladnoće u nekim dijelovima zemlje biti -70 Fahrenheita što je -57 stupnjeva Celzijevih, morate se šokirati. To će sve potrajati još nekih 4-5 dana i onda će se stanje normalizirati", dodao je.



U zračnim lukama su gužve. Otkazane su tisuće letova. Oko milijun ljudi ostalo je bez struje zbog šteta na elektroenergetskoj mreži. Za više od 200 milijuna Amerikanaca izdana su razna upozorenja ili savjeti. To je oko 60 posto ukupne populacije.

