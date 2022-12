Pod bor KBC-a Rijeka stigao je vrijedan dar. U znak zahvalnosti što su mu riječki liječnici spasili život, jedan pulski branitelj osobno je donirao više od 100.000 kuna.

Doniranim novcem kupljeni su brojni uređaji koji će biti od velike koristi u operacijskoj dvorani.

S braniteljem Muhamedom Hubanićem Hamom o ovoj velikoj donaciji razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

Na pitanje što ga je potaklo na tu vrijednu donaciju, Hubanić je kazao kako je došao na Odjel kirurgije u riječki KBC.

"Primijetio sam da im televizori ne rade kako treba, gotovo niti jedan. Razmišljao sam da im odmah ponudim kupovinu dva televizora za prostorije u kojima smo se okupljali", rekao je.

"Kako sam ostajao sve duže, vidio sam da se trude oko pacijenata, da su ljubazni i dobri i odlučio sam kroz kontakte s prof. Medvedom napraviti to kroz malo veći obim i oblik. Ja smatram donaciju skromnom", objasnio je.

"Učinio sam to čista srca i iz ljubavi prema ljudima koji su se odlučili na tako teške poslove i koji rade u bolnici. Tehničko i drugo osoblje, sestre, oni se toliko trude da pomognu ljudima i pacijentima da me to fasciniralo", kazao je Hubanić.

O donaciji odlučio i prije operacije

Odluka o donaciji je, navodi, pala i prije operacije.

"Nisam to nikome govorio. Htio sam da im to bude ugodno iznenađenje, pred ovaj Božić. Nazvao sam to Božićnim darom od obitelji Hubanić", dodao je.

Mnogi bi novac zadržali za sebe, Hubanić navodi kako ga je ovo darivanje oslobodilo.

"Čovjek kad se nečega oslobodi - osjeća mir. Ja osjećam mir koji me motivira da i dalje činim dobra djela", zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu.

