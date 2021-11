Oni koji žive u Vukovaru svjesni su da ratne rane ostaje zauvijek, ali i da život mora ići dalje. Broj nezaposlenih u odnosu na prošlu godinu manji je za čak 33 posto. Zato sve više mladih obitelji za novi dom biraju upravo grad na Dunavu.

Na slavonskoj ravnici Ivana i Tomislav Lovrić upoznali su se još kao studenti, a sada vukovarske klupe pune i njihova djeca.

"Upravo nas je Veleučilište spojilo. Da nije bilo njega, ja ne bih došla iz Našica studirati, a ne bi ni on", rekla je Ivana i dodala: "Dobila sam i diplomu i muža. Dva u jedan smo to odradili."

Prije 16 godina stomatolog Ninoslav Jolić je napustio Livno i sada Vukovarcima vraća osmijeh na lice.

VELIKA FOTOGALERIJA Svijeće za Vukovar i Škabrnju gore diljem zemlje: Ime grada heroja ispisano vatrenim slovima

"Dobri ljudi, bliski ljudi. Ljudi koji su nas prihvatili kao svoje, što je najbitnije. Tako je i u Livnu. Ta toplina je nešto što povezuje i Livno i Vukovar", rekao je.

Vukovarskim IT-evci većinu poslova rade za američko tržište, a uz pomoć udruge povezali su se programerima iz cijele Slavonije i Srijema.

"Da promoviramo IT u ovoj našoj regiji jer puno ljudi misli da je ovdje sve oko kulena, kukuruza i čvaraka. U budućnost treba sve to skupa spojiti: i IT i kulen i čvarke", rekao je vukovarski IT-ovac Saša Salamon reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

Majke još traže svoje nestale: "Teško je živjeti 30 godina, a da ne znaš..."

Vukovar je grad u kojem se ginulo, ranjavalo i odvodilo u roblje. Tih dana sjeća se i hrvatski ratni veteran Igor Garbac. Danas živi u Poreču, ali u njemu i dalje živi grad na obali Dunava.

"Ovo je sada najtežih sedam dana u godini i tako je unazad 30 godina. Voljeli smo grad iznad svega i vezani smo uz taj Vukovar. Nikada taj grad ne izlazi iz nas", rekao je Igor, hrvatski ratni vojni invalid.

Djeca pripremila tekst Vukovaru u čast

Vukovaru u čast učenici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića pripremili su tekst koji možete pročitati ispod. Njihovu recitaciju teksta možete pogledati u priloženom videu na vrhu teksta.

Vukovarski vodotoranj nad gradom bdije,

Oblacima, pticama i suncu on se smije,

S njegova vrha zastava slobode se vije.

U srcu mome moj grad stoji,

ljepotom i hrabrošću svojom,

našeg djetinjstva dane srećom oboji.

Uz plavi Dunav bijeli križ stoji,

on hrabro zastavu Vukovara vijori.

Križ kameni Bogu uzdiže se više,

"Navik živi ki izgine pošteno", na njemu piše.

Vukovar već pet godina živi,

Tko tamo dođe, njemu se divi.

Naći ćete ga bez po muke.

Dođite: Vukovar vas zove i pruža vam ruke.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr