Najbogatiji umirovljenik, koji je uhvaćen s gotovo pola milijarde kuna na bankovnom računu, Dane Škugor, još u ponedjeljak je pušten da se brani sa slobode, potvrđeno je Dnevniku Nove TV sa Županijskog suda u Zagrebu, a novosti su stigle i iz Hrvatske odvjetničke komore (HOK).

Dani Škugoru je istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

S obzirom na to da su još u ponedjeljak u USKOK stigle njegove supruga i snaha, koje su iskoristile pravo da ne svjedoče, nije bilo više elemenata da se Škugora zadrži u zatvoru.



Novosti dan kasnije stižu i iz Hrvatske odvjetničke komore (HOK).



''Hrvatska odvjetnička komora zaprimila u utorak 30. kolovoza 2022. godine neopozivu ostavku Josipa Šurjaka, odvjetnika u Zagrebu, na dužnost predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i na sve druge dužnosti u tijelima, radnim grupama i komisijama Hrvatske odvjetničke komore'', objavio je HOK.



''Nadležna tijela Hrvatske odvjetničke komore, povodom zaprimljene ostavke Josipa Šurjaka, poduzet će sve potrebne radnje u skladu sa Zakonom o odvjetništvu i Statutom Hrvatske odvjetničke komore'', priopćili su iz HOK-a.



Do daljnjega u Remetincu ostaje direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić.



Njezin odvjetnik Petar Pavković rekao je kako je njegova klijentica već podnijela neopozivu ostavku na mjestu direktorice Plinare, no u pritvoru ostaje dok ne dođe do promjene u registru Trgovačkog suda.



''Ona je smirena, ona nema nikakvu grižnju savjesti, ona za sve ono što je radila ima dokumentaciju. Prema toma, ovime, nitko od njih to ne može potvrditi, osim ako neće pokušati prebaciti teret odgovornosti, da bi ona s bilo kim bila u nekom dogovoru i da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj kriminalnoj aktivnosti koja je rezultirala ovako velikom materijalnom štetom'', istaknuo je Pavković.

U akciji koju su u subotu pokrenuli USKOK i policija na meti istražitelja, uz direktora u Ini Damira Škugora, našli su se i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica Uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije Industrije nafte i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavao po cijenama ispod tržišne cijene.



Šteta za INA-u navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Šurjak za 68,9 milijuna kuna.

