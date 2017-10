Alojz Tomašević, požeško-slavonski župan kojeg je supruga prijavila policiji zbog obiteljskog nasilja, ne može biti smijenjen s dužnosti.

"To ponašanje osuđujemo, a ako se pokaže da su te informacije točne, ne vidim načina kako bi mogao ostati na dužnosti na koju je izabran prije nekoliko mjeseci", rekao je Andrej Plenković u utorak govoreći o slučaju HDZ-ova župana Požeško-slavonske županije Alojza Tomaševića. Preciznije bi, međutim, bilo reći da se ne vidi načina kako bi Tomašević mogao biti smijenjen, jer za njegovu smjenu u zakonu uporišta – nema.

Tomaševića je u ponedjeljak navečer supruga prijavila policiji zbog obiteljskog nasilja. U bolnici su joj utvrđene lakše ozljede, a Tomašević je zbog toga dobar dio utorka proveo na razgovoru u policiji. Oboje je saslušao i prekršajni sudac Jaroslav Mahaček od kojeg Jutarnji list doznaje da se Tomašević branio da nije kriv. Kod Mahačeka su završili zbog verbalnog nasilja, dok će zbog tjelesnog nasilja vjerojatno biti pokrenut kazneni postupak.

Zbog cijelog slučaja oglasio se i Plenković koji je raspustio cijeli HDZ-ov županijski ogranak te ustvrdio i da ne vidi kako bi Tomašević mogao ostati na mjestu župana.

Tomašević s novinarima ne komunicira, no reporter Nove TV Vanja Margetić razgovarao je s nekim njegovim bliskim suradnicima koji su se čuli sa županom i kojima je rekao da ostavku ne misli podnijeti.

Sandra Sekulić, pročelnica Tomaševićeva ureda župana, nije nam mogla odgovoriti na pitanje hoće li Tomašević podnijeti ostavku, već je dodala da je to njegova osobna odluka.

Ako je točno da ostavku ne namjerava podnijeti, ne postoji način da se smijeni, barem prvih 12 mjeseci od stupanja na dužnost. Župan se naime može opozvati na referendumu, no prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, on se ne može raspisati prije nego što prođe 12 mjeseci od lokalnih izbora. U ovom slučaju referendum o Tomaševićevu opozivu mogao bi se raspisati tek u svibnju 2018. godine.

Potvrđuje nam to i Ivan Koprić, profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu, koji kaže da Tomaševića isključivo može opozvati njegovo biračko tijelo, i to tek 12 mjeseci nakon što su provedeni lokalnih izbora. "To je ograničenje stavljeno jer nitko nije vodio računa da bi se mogli dogoditi ovakvi ili slični slučajevi. To je jedna od mantra Andreja Plenkovića o stabilnosti vlasti koja mora postojati. Pa evo mu sada stabilnost", kaže profesor Koprić.

Da bi se referendum o opozivu župana uopće raspisao, trebalo bi ga podržati 20 posto građana te županije. U prijašnjem zakonu postupak za raspisivanje referenduma mogao se pokrenuti u predstavničkom tijelu, no to sad više nije moguće.

Štoviše, prema aktualnom zakonskom prijedlogu kolokvijalno nazvanom "Lex šerif" predviđeno je da se opoziv onemogući i u posljednjih 12 mjeseci mandata načelnika, gradonačelnika ili župana, što je za Koprića također problematično jer upravo u tom razdoblju oni čine najveće nepodopštine "kupujući" podršku građana.

Referendumi o opozivu načelnika općina dosad su provedeni samo dvaput, u općini Pribislavec u Međimurju te općini Pučišća na Braču, no oni nisu uspjeli.

Načini za opoziv

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, odluka o opozivu općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana i njihovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača.

Zakon o lokalnim izborima precizira pak da mandat županu prestaje ako podnese ostavku, ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, ako mu prestane prebivalište na području jedinice, ako mu prestane hrvatsko državljanstvo te smrću.