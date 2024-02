FOTO/VIDEO Napad na paradi pobjednika Super Bowla: Ubijena žena, deseci ranjenih, među njima i djeca. Nakon pucnjave uslijedio stampedo

Poginula je jedna osoba, a još 21 je ranjena, među njima devetero djece, u pucnjavi u srijedu, u blizini mjesta gdje se održavala pobjednička Super Bowl parada Kansas City Chiefsa.

Dužnosnici su rekli da je osam osoba zadobilo ozljede opasne po život, sedam ih je teško ozlijeđeno i njihove ozljede bi također mogle opasne po život, a ozljede djece su takve da se očekuje da će se svi oporaviti.

Djeca u dobi od šest do 15 godina s prostrijelnim ranama nalazi se na liječenju u Children's Mercy Hospital, rekla je glavna medicinska sestra Stephanie Meyer i kazala: "Jedina riječ koju bih upotrijebila da opišem ono što smo vidjeli i kako su se osjećali kad su nam došli je strah.''

BREAKING: One person is dead and nine are injured after a shooting in Kansas City, Missouri, following the parade and rally celebrating the Chiefs' Super Bowl win, according to the Kansas City Fire Department. https://t.co/Vd6yZpJVLL pic.twitter.com/ohnoOOm8Kq